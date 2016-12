El Comité de selección del director del FICX se replanteará la forma de valorar las candidaturas

Los responsables de Divertia han reconocido este jueves que los criterios para la selección del nuevo director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) están generando diferencias entre los distintos candidatos, por lo que habrá que replantearse cómo valorar las aptitudes de cada uno de cara a elegir quién estará al frente de la próxima edición.

La decisión se tomará en la reunión del próximo día 28 que tendrá el Comité de Selección del nuevo director. Así lo han indicado a Europa Press desde el PSOE, tras el Consejo de Administración de Divertia en el que la edil socialista Lara Martínez pidió explicaciones por la acreditación de inglés presentada por el actual director del certamen, Nacho Carballo, y el proceso que se está siguiendo.

Previamente, Martínez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha opinado que este proceso estuvo "dirigido desde el minuto uno" para mantener a Carballo en su puesto. Ha recalcado, en este sentido, que Carballo consiguió la citada acreditación en octubre de este año y no cumple, según ella, con los requisitos para acceder a la plaza.

Ha explicado, sobre esto último, que solo tiene puntuación en el ejercicio de lectura y escritura, pero no tienen ninguna en la prueba oral, a lo que ha llamado la atención sobre que un director de festival cinematográfico necesite traductor para desempeñar su trabajo. Es por ello, que ha remarcado que si quieren mantener a Carballo en el puesto, que lo digan, pero que no tomen el pelo a la gente por no querer asumir responsabilidades, según ella.