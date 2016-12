El Ayuntamiento reclama a Adif una solución al «abandono» del túnel del metrotrén

«Millones de metros cúbicos de agua». Es lo que esconde el túnel del metrotrén, de cuya construcción acaban de cumplirse diez años. Xixón Sí Puede mostró ayer pruebas gráficas de la inundación que sufren sus instalaciones desde ambos extremos y avanzó su intención de poner este asunto sobre la mesa en el próximo consejo de administración de Gijón al Norte, pese a que la gestión de esta infraestructura es competencia de Adif. El propio gobierno municipal, por boca de su concejal Fernando Couto, consideró que las fotografías obtenidas por la formación morada «son la expresión gráfica del abandono por parte de los sucesivos ministros de Fomento que llevamos denunciando desde hace años. Si el plan de vías ya estuviera resuelto no tendríamos esta bochornosa situación».

El concejal David Alonso explicó que su grupo tuvo conocimiento de esta situación por una fuente anónima. «Los ciudadanos nos pasaron información de cómo estaba la instalación y a partir de ahí empezamos a tratar de cotejarlo». El resultado, un completo informe fotográfico del deficiente estado del túnel, cuyo mantenimiento fue asumido directamente por Adif en 2014 tras haber tenido contratada durante años a una empresa que realizaba de forma periódica comprobaciones in situ de los diferentes elementos de la obra civil. «Ahora ni están mantenidas ni nada. Y no es que haya un charquín o una pequeña grieta. Está inundado».

Un acceso «sin cierre alguno»

El edil de Xixón Sí Puede aseguró que el acceso a las instalaciones no fue complicado. «La seguridad no puede seguir como está. No hay cierre alguno», lamentó. Advirtió en cualquier caso de que no es recomendable entrar allí, pues ya bajar por el andamiaje que lleva desde la superficie hasta el interior del túnel conlleva un riesgo extremo. «Está hecho una ruindad». Quienes bajaron a tomar las imágenes mostradas ayer por la formación no tardaron en encontrarse con agua. Cuando apenas habían recorrido 400 metros desde la entrada por Bernueces -caminando sobre una tubería anclada a la pared que debía servir para bombeos de achique- alcanzaba ya los 3,5 metros de profundidad. «Cien metros más adelante ya era absolutamente imposible continuar porque el nivel seguía aumentando y el agua estaba ya más cerca del techo que del suelo».

Alonso apuntó que, si bien con el uso de bombas podría sacarse el agua sin mayor dificultad, el problema está en los daños que pueden derivarse de la continuidad en el tiempo de esta situación. «Las dovelas están pensadas para soportar presión desde fuera, no sé qué desperfectos pueden causar en ellas millones de litros de agua empujando desde dentro». Añadió que en el fondo hay cables y cuadros eléctricos sumergidos que podrían estar deteriorándose. Se refirió igualmente al «lamentable» estado que muestran elementos como los extintores o las instalaciones eléctricas. «No pueden decir que sea efectos del vandalismo. Simplemente aquello está abandonado, deteriorado por no revisarlo, por no pasar y por no hacer absolutamente nada».

El concejal de Xixón Sí Puede, quien en calidad de consejero de Gijón al Norte lleva tiempo pidiendo permiso para acceder al túnel, evitó aventurar cuánto tiempo puede llevar en este estado la galería subterránea, si bien destacó que «por cómo se acumula y se solidifica en las paredes la arenisca que va con el agua, apostaría a que son dos o tres años». Pidió «que Adif tome cartas en el asunto» y calificó de «vergonzosa» la situación. «Ya hemos pasado por el aro de que ignoren a Gijón y de que nadie invierta ni un euro aquí, independientemente del palo de cada gobierno. Pero que una infraestructura tenga estos problemas por falta de mantenimiento ya es un auténtico insulto. Son 138 millones de euros enterrados bajo la ciudad, que no habrán servido de nada si esto se deteriora».

El edil estuvo acompañado por el diputado regional Héctor Piernavieja, quien consideró lo que pasa en Gijón «la representación de una tónica general que se repite a lo largo y ancho de toda Asturias, con cantidad de infraestructuras inacabadas». Aseguró que Podemos «exigirá explicaciones» tanto en la Junta General del Principado como en el Congreso de los Diputados «para que se empiece a actuar ya no en el mantenimiento, sino en la absoluta rehabilitación del túnel, que prácticamente tendremos que empezar desde cero. También utilizaremos todos los mecanismos parlamentarios para exigir que exista una dotación presupuestaria suficiente para el plan de vías».

Una reunión urgente

También la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) pedirá a los responsables de esta situación que rindan cuentas ante la ciudadanía. Su presidente, Adrián Arias, anunció que solicitarán de forma inmediata «una reunión urgente de las tres administraciones donde también estemos presentes nosotros, para que nos expliquen cuál es el estado actual del túnel y qué trabajos de mantenimiento se están llevando a cabo». El representante vecinal calificó la situación de «alarmante» y recordó que «se supone que hay un dinero de todos los gijoneses y que se debería estar dedicando al mantenimiento, pero no sabemos a dónde va». Añadió que la FAV «estudiará la posibilidad de emprender acciones legales. Hay gestores que tienen la responsabilidad de que la obra esté en buenas condiciones».

El portavoz de IU, Aurelio Martín, habló de «un despropósito absoluto». Recordó que «igual que hay aeropuertos sin aviones, aquí tenemos un túnel sin trenes. Es un despilfarro. Debe entrar en servicio ya». José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, también pide explicaciones a Adif. «No podemos seguir pagando por un mantenimiento que no se hace».

Cuadro eléctrico con una madeja de cables muy próximos a la superficie de la lámina de agua del interior del túnel.

Detalle de una de las paredes en el acceso desde Bernueces, junto a uno de los dispositivos para el bombeo de achique.

Estado de uno de los extintores, con su carcasa completamente corroída por el óxido, en el subsuelo del 'solarón'.