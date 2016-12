El 'no' de Ciudadanos deja el futuro de las cuentas en manos de Xixón Sí Puede y PP

El concejal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, votará el martes en contra del proyecto de presupuestos presentado por el gobierno municipal para 2017. Su partido adoptó ayer esta decisión en una reunión de su junta directiva local con los responsables de los diferentes grupos de trabajo creados en el seno de la formación. Este es el segundo grupo municipal que hace público el sentido de su voto, después de que el lunes las bases de IU aprobaran por mayoría la abstención de sus dos concejales.

Ciudadanos considera que el proyecto presentado por Foro «es continuista y no da respuesta a las necesidades reales de los gijoneses. De aprobarse continuará la situación de parálisis en la que se haya sumida la ciudad». Señala que en esas cuentas «la inversión vuelve a ser la gran damnificada, lo que dificultará que sirvan para la generación de actividad económica y empleo, que es nuestro principal objetivo político».

La formación asegura que «siempre nos hemos mostrado dispuestos a negociar, pero el gobierno no ha atendido ninguna de nuestras propuestas» y pone como ejemplo el rechazo a su iniciativa para «avanzar hacia la gratuidad en las escuelas de 0 a 3». En contraposición a lo ocurrido con sus enmiendas al presupuesto, ninguna de las cuales fue aceptada, señala cómo «sí se ha accedido a todas las exigencias de otros grupos municipales, como la construcción de un campo de fútbol femenino o, especialmente, la puesta en marcha de una renta social municipal. Son medidas que no compartimos, unas porque no responden al interés general y otras porque dudamos de su viabilidad y sostenibilidad».

CC OO y UGT coinciden con IU en la importancia de evitar una nueva prórroga en la ciudad

El PSOE acusa a los otros partidos de izquierda de «suscribir el programa electoral de Foro»

El partido naranja remarca que ha actuado en todo momento «con total transparencia y responsabilidad», circunstancia esta última que asegura «haber echado en falta en otros grupos municipales que pese a haber condicionado la mayor parte de estos presupuestos no tienen siquiera el coraje o la valentía de apoyarlos».

Por el momento, empate

De cara al decisivo Pleno de la próxima semana Foro cuenta por el momento con ocho votos a favor -los suyos-, dos abstenciones y, ahora, el voto en contra del único edil de Ciudadanos. El PSOE, principal grupo de la oposición con siete concejales, aún no ha hecho explícita su postura, aunque todo a punta a que también rechazará las cuentas. Ayer su concejal César González apuntaba que «o mucho cambian las cosas o será difícil que las apoyemos». Desde la última sesión plenaria, además, los socialistas han centrado su discurso en criticar cualquier posicionamiento del resto de fuerzas de izquierdas que facilite a Moriyón contar con presupuesto desde el 1 de enero. Si se confirma su negativa, la situación pasará a ser de ocho votos a favor frente a ocho en contra, por lo que todo quedará en manos de lo que decidan en las próximas horas Xixón Sí Puede y el Partido Popular.

La candidatura de unidad popular que aúna en Gijón a Podemos y Equo celebrará esta tarde una asamblea en el colegio Jovellanos en la que sus seis concejales harán énfasis en la inclusión en las cuentas de una partida de 3,6 millones de euros para la puesta en marcha del 'plan de emergencia social-renta social', una medida impulsada desde Xixón Sí Puede e IU para intentar garantizar unos ingresos mínimos de 532 euros a todas las familias gijonesas. Recordarán además el compromiso del gobierno de elevar su dotación hasta los 7,7 millones de euros en cuanto sea posible incorporar el próximo año los remanentes de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. También resaltarán, no obstante, algunas sombras del presupuesto, lo que apunta a que la propuesta de voto que se pondrá sobre la mesa estará más cerca de la abstención que del 'sí'. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá la asamblea.

Un apoyo explícito de Xixón Sí Puede garantizaría directamente la aprobación de las cuentas, con catorce votos a favor. Su abstención, no obstante, mantendría el empate a ocho entre el 'sí' y el 'no' y pondría el foco en el PP, que definirá su posición en una junta local extraordinaria prevista para mañana. Su negativa al proyecto de Foro llevaría a una segunda prórroga presupuestaria. Sin embargo, su presidente, Mariano Marín, parece predispuesto a proponer la abstención de los tres concejales que forman el grupo municipal. Si se diera ese caso, con un empate definitivo el futuro de las cuentas se definiría con el voto de calidad de la alcaldesa, Carmen Moriyón.

La renta, «positiva»

Ayer, en su ronda de encuentros con entidades sociales, IU se reunió con los secretarios comarcales de CC OO y UGT, con quienes coincidió en la importancia para la ciudad de evitar una nueva prórroga. Fernando Díaz, de UGT, consideró que la nueva renta social municipal «puede ser positiva y complementaria para atender un nuevo perfil de personas necesitadas como son los trabajadores pobres, pues hoy tener un trabajo no garantiza ya el acceso una vida digna».

Desde el PSOE, mientras, el concejal César González preguntó cómo Xixón Sí Puede e IU «pueden pasar de exigirle al gobierno la reformulación de las políticas sociales en Gijón a suscribir el programa electoral de Foro».