El GPS confunde a dos camioneros

Una mañana para olvidar. Es probablemente lo que pensaron los conductores de los tres vehículos articulados que ayer tuvieron que ser 'rescatados' por agentes de la Policía Local en diferentes puntos de la ciudad. Todo sucedió, además en apenas cinco horas. Afortunadamente, los tres sucesos se saldaron sin daños personales, más allá del orgullo herido de alguno de los choferes.

La primera de las intervenciones tuvo lugar en torno a las siete de la mañana, en pleno centro de la ciudad, y está relacionada con la polémica retirada del gran Papá Noel de la Plazuela. Tal y como prometió el gobierno local tras las quejas y recogida de unas 450 firmas de vecinos y comerciantes de la zona, ayer se procedió a la instalación de un nuevo elemento luminoso: un oso de tamaño similar al de su predecesor. Fue precisamente el vehículo que transportaba la enorme figura el que, tras descargarla, tenía que salir escoltado por agentes de la Policía Local y en dirección prohibida a través de la calle Uría. Al parecer, el conductor no estaba seguro de poder realizar las maniobras necesarias para acceder a Marqués de Casa Valdés y los agentes decidieron optar por una opción más rápida y segura para evitar un posible atasco.

Poco después la Policía Local recibía una nueva llamada de auxilio procedente de otro camionero a quien el GPS le había hecho una jugarreta al hacerle atravesar la ciudad cuando en realidad quería dirigirse a Carreño. Así las cosas, el pesado vehículo terminó por extraviarse en las calles de Gijón hasta que su chófer decidió detenerse en las inmediaciones de la plaza del Marqués, antes de ocasionar algún incidente, para pedir ayuda. En esta ocasión los agentes se limitaron a ayudar al conductor a abandonar la zona de forma segura y tomar el rumbo correcto hacia su destino.

«Desde que cerraron el túnel de Aboño hay incidentes cada poco», critican los vecinos

Por último, el tercer y más llamativo incidente protagonizado por camioneros tuvo lugar a las ocho de la mañana, cuando el conductor de un vehículo articulado procedente de Santander y que se dirigía a El Musel para recoger su carga terminó atorado en la sinuosa y empinada carretera que se dirige a la barriada de El Muselín. «Venía de caminar y lo vi meterse hacia la carretera. Al principio pensé que solo quería dar la vuelta, como hace el autobús municipal, pero cuando vi que seguía hacia arriba supe que la cosa no iba a terminar bien», relató el presidente de la asociación de vecinos Muselín Vivo, Ángel Piñera, a EL COMERCIO. El conductor, prosiguió, superó sin problemas la primera curva de la carretera, pero al tratar de tomar la segunda, mucho más pronunciada, descubrió que no se había posicionado bien. «Se puso a dar marcha atrás, pero lo único que consiguió fue que el cabeza y remolque hiciesen 'efecto tijera'. Entonces las ruedas comenzaron a patinar y no quedó otro remedio que detener el vehículo y pedir ayuda», señaló Piñera.

Complicadas maniobras

Pasaron todavía más de dos horas hasta que una grúa con potencia suficiente para mover el pesado vehículo pudo acercarse hasta el lugar. Una vez allí, las complicadas maniobras para desatascar la carretera se prolongaron más de una hora, de forma que hasta el mediodía la vía no quedó libre de obstáculos.

«Esto se lo debemos a la decisión de la Autoridad Portuaria de cerrar el túnel de Aboño. Desde entonces rara es la semana en la que no hay algún problema. Nunca se había atascado un camión, pero sí otros vehículos. Este mismo verano, por ejemplo, tuve que ayudar al conductor de una caravana que se extravió», criticó el presidente vecinal.