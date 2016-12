«El presupuesto no nos convence, pero primaremos el interés de los gijoneses»

El PP, con solo tres ediles, está llamado a convertirse en el juez de la aprobación de los próximos presupuestos municipales si, como todo apunta, a la abstención ya confirmada de los dos concejales de IU se une mañana la de los seis de Xixón Sí Puede. La del grupo que encabeza Mariano Marín en el Pleno extraordinario del día 27 daría la llave para evitar una nueva prórroga presupuestaria, pero también obligaría a los concejales a tragarse el sapo de unas cuentas que están en las antípodas ideológicas de los populares.

¿Qué postura adoptarán ante la votación plenaria del día 27?

El presupuesto no es el deseable ni mucho menos. La decisión del PP no está tomada. No depende de los tres concejales. Tenemos una estructura orgánica que hay que respetar y ésta es una cuestión que plantearemos en una junta local convocada al efecto a las 18.45 horas de este viernes.

«Somos los únicos que hacemos oposición real a quien gobierna de fondo, que es Xixón Sí Puede»

«Nuestra aportación en las cuentas se reduce a medidas de micropolítica como la Feria del Libro»

«Que Xixón Sí Puede e IU entrasen en el gobierno como pide el PSOE sería antinatura»

«En las municipales de 2019 podría funcionar una coalición con Foro previa a la reunificación»

«La podemización de Foro espero que no vaya a más. Al menos rechazó la remunicipalización»

«La sentencia sobre el congreso me quitó una losa con la que me levantaba todos los días»

No se les ve entusiasmados.

A nosotros no nos convence sobre todo el tema de la llamada renta social. Al final le han cambiado el nombre para que no parezca renta y parezca otra cosa, pero no es más que las ayudas de emergencia de siempre pero dotándolas con mucho mayor cantidad. Entonces, ¿qué postura puede adoptar el PP de Gijón? Pues va a ser consecuente con lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que hemos demostrado en este año largo que llevamos al frente del partido sensatez, moderación y que funcionamos en base a los intereses de los gijoneses. Anteponemos y primamos siempre el interés general por delante del partido e imagino que vamos a funcionar en esa clave.

Dos visiones

O sea que están dispuestos a sacrificarse en aras de ese bien común.

Se ha visto que estamos haciendo una oposición que podría calificarse de dos maneras. Por un lado, ejercemos una oposición responsable, porque siempre que se nos ha pedido ayuda hemos funcionado de forma sensata y moderada, salvo que se nos pidan cosas extrañas y absurdos. Y, por otro lado, somos los únicos que estamos haciendo una oposición real frente a quien realmente de fondo está gobernando este Ayuntamiento, que es Xixón Sí Puede. El PSOE no la está haciendo porque está más preocupado en que Xixón Sí Puede no le coma el terreno, IU se ha entregado totalmente a la marca local de Podemos y al final estamos solo nosotros como cortafuegos porque Foro lógicamente gobierna como está gobernando.

Partiendo de la premisa de que no van a votar 'no' por todo lo expuesto anteriormente, ¿es más factible que mañana decidan abstenerse que apoyar el presupuesto?

Está totalmente en el aire, si bien es cierto que hay una serie de cosas que hemos dicho como que entrar en una segunda prórroga presupuestaria no sería bueno para Gijón, porque funcionar con un presupuesto de 2015 en 2017 no se ajusta a la realidad.

Y, ¿cuál es su pálpito al respecto?

No lo puedo decir porque, insisto, no es solo cosa de los tres concejales e intervienen muchos factores. Solo puedo adelantar que lo que aquí va a salir es que el PP no va a hacer cosas raras en relación con el presupuesto.

¿Es un presupuesto de corte social y de izquierdas?

Yo no lo califico de social y sobre todo me centro en esta nueva renta municipal, porque va en contra de todos los principios del PP. Con ella se está subsidiando a los ciudadanos y se les está quitando la motivación para ser emprendedor y para trabajar en definitiva. Nos vamos a encontrar con que muchas personas van a ganar, a través de esta renta, un sueldo muy similar al que están percibiendo otras personas que están trabajando y esto me parece totalmente injusto. Por otra parte, hay un componente muy importante de improvisación en esta línea de ayudas porque no saben cómo articularla. Una ocurrencia ha sido convocar a las ONG para que ellas digan cómo se tiene que hacer. Hay una discordancia terrible entre tanta cantidad de dinero (7,7 millones de euros) y tal falta de concreción. No es lógico ni normal.

La práctica totalidad de sus enmiendas han sido desestimadas. ¿A qué se reduce finalmente su aportación a estas cuentas?

Se recogieron solo medidas que podríamos calificar de micropolítica como la Feria del Libro, las ayudas para la restauración de hórreos y una campaña que se va a realizar sobre el tema de medio ambiente.

¿Les gusta algo del proyecto?

No, porque está todo muy encorsetado. La mayor parte del dinero va a sostener la estructura del Ayuntamiento y apenas hay inversión real. Además, se vuelve a apostar otra vez por los planes de empleo públicos, que somos totalmente contrarios a ellos y a veces atentan contra la dignidad de las personas. Nosotros, de cara al futuro, seguiremos mostrando sensatez, defendiendo posiciones lógicas y viables y actuando de forma serena sin hacer cosas estridentes con temas como el 'apartheid' contra Israel o trayendo al Pleno temas que no vienen a cuento como el Tratado de Libre Comercio y la paz en Colombia.

Intereses personales

¿Opina como hace el PSOE que Xixón Sí Puede e IU deberían dar un paso más allá del pacto presupuestario y entrar en el gobierno local?

El PSOE dice eso porque está a la defensiva y ve que los señores de Podemos le están comiendo el terreno. A mí, un tripartito de este tipo me parece antinatural.

Vienen criticando el sometimiento ideológico de Foro a Xixón Sí Puede, lo que han llamado como podemización. ¿Creen que irá a más en lo que queda de mandato?

Espero que esa podemización ya haya llegado a su nivel máximo. Foro al menos puso una barrera cuando rechazó en el Pleno la propuesta de IU de remunicipalizar todos los servicios externos del Ayuntamiento y crear una oficina para su gestión.

¿Están abocados PP y Foro a concurrir en la misma lista electoral en las municipales de 2019?

Lo que se ha visto que ha funcionado bien se debería seguir apostando por ello. Una fórmula válida podría ser una coalición primero y en un futuro más lejano una reunificación.

Dicen que desde que la Audiencia Provincial le ratificó como presidente local se está viendo a otro Mariano Marín más suelto.

La verdad es que esta sentencia me quitó personalmente una losa con la que me levantaba todos los días y eso tiene su reflejo. A nivel interno estamos dedicados a construir partido porque cuando yo llegué estaba derribado por culpa de la actuación de unas personas que anteponían sus intereses a los del partido.