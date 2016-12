Rescindido el contrato a las cafeterías de Marina y la EPI

Ya lo dijo el rector en el claustro universitario de la pasada semana: si la concesionaria de los servicios de cafetería de las escuelas de Marina y la Politécnica de Ingeniería, Dindurra Servicios, no hacía alegaciones tras las irregularidades detectadas, a partir del día 19 de este mes empezaría la rescisión del contrato. Y, agotados los plazos, así ha sido. Lo confirmó ayer CC OO Servicios Asturias a través de un comunicado, en el que explica cómo decidió convocar tres jornadas de huelga en sendos centros de trabajo los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre después de que «no aclarara por qué había dado de alta a las trabajadoras con una empresa que no era la que constaba en el contrato con la Universidad y no entregara las cartas de subrogación». Para entonces, añadió, «adeudaba el salario del mes de octubre».

Se llegó a un acuerdo en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos el día 29, «en el que se comprometía a abonar en 24 horas la cantidad adeudada en tiempo y forma, entregar la documentación, dejar sin efecto los expedientes abiertos y dar de alta a la plantilla». «Sin embargo -apunta CC OO-, a día de hoy debe los sueldos de noviembre y diciembre, sin contar que hay pedidos que no llegan». Pide a la Universidad que supervise mejor las candidaturas. «Lo barato no es lo mejor».