Todos los grupos municipales excepto el PSOE, a favor de redimensionar la ZALIA

Cinco de los seis grupos políticos con representación en el Pleno tienen claro que el actual proyecto de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) es insostenible y que es preciso redimensionarlo, cerrándolo incluso con la fase ya ejecutada y el solo añadido de la prevista estación intermodal. La nota discordante es la del PSOE, que «lamenta» lo que considera «falta de compromiso del gobierno municipal» con el proyecto.

Después de que en la reunión del consejo de administración de la ZALIA celebrada anteayer se aprobara un nuevo préstamo de 1,8 millones de euros con el que hacer frente al pago de expropiaciones, la alcaldesa Carmen Moriyón mostró su malestar por el hecho de que solo el Principado y el Ayuntamiento de Gijón cumplan con sus obligaciones financieras, tal y como publicó EL COMERCIO. Ayer mismo, la regidora reiteró que «volvemos a lo mismo, al endeudamiento recurrente», al tiempo que criticó que por el consejo pasaran varios planes de viabilidad que no se llevaron a cabo. Por ello, reclamó «que se reflexione a dónde vamos, porque hace mucho tiempo que no vamos a ningún sitio». Es más, abundó que «estamos pendientes del redimensionamiento. Lo hemos pedido todos los grupos en la Junta General y en el Ayuntamiento. Esperamos una decisión clara, con la fase I de la ZALIA y la estación intermodal, pero seguimos dando vueltas».

También recordó ese acuerdo plenario Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede, aunque apuntó que «o hay un plan de futuro o esa reducción de la ZALIA tampoco tendrá ningún sentido». Del Fueyo explicó que su formación no quiere «dejar a la ciudad sin una zona de desarrollo industrial», pero cree imprescindible que se busque «un plan de viabilidad mínimo».

Por una zona logística de tamaño moderado también aboga Mariano Marín, presidente del PP, quien considera que, «tal y como está concebida, es un gigante que nunca va a poder funcionar». Añadió que no solo el Ayuntamiento y el Principado han de financiar la operación, sino que «también tienen que cumplir las otras partes», en referencia a los puertos de Gijón y Avilés, y al Ayuntamiento avilesino.

Importante para El Musel

Aurelio Martín, portavoz de IU, defiende la ZALIA como «elemento estratégico que sufre una crisis de caballo», pero la considera «necesaria para desarrollar la competitividad de nuestro puerto. A veces nos preocupa que sea un pozo sin fondo». Es por ello por lo que respalda la idea de que «sea sensiblemente menor a lo proyectado», aunque demanda serenidad y templanza para que «las cosas se hagan bien».

Ciudadanos mantiene una postura acorde con los anteriores grupos. Su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, califica a la ZALIA como de «vital importancia para el desarrollo de El Musel». A pesar de ello, respalda a la alcaldesa al indicar que «el Ayuntamiento no debería seguir financiando este proyecto mientras no cuente con un verdadero plan de viabilidad». Sarasola dijo que, «en este momento, la generación de más suelo industrial no constituye una prioridad. Por ello, es necesario replantearse su tamaño».

La voz discordante es la de la edil socialista Marina Pineda, pues cree que «el gobierno municipal debería estar más involucrado y ser más activo» con la ZALIA. Es más, considera que hay «falta de compromiso» y recuerda que cualquier proyecto empresarial que se ejecute supondrá pago de licencias e impuestos y creación de empleos. Además, pidió la implicación del Ministerio de Fomento con la financiación de la estación intermodal de mercancías.