Tres décadas de la Unidad de Psiquiatría de Jove

«Lejos de lo que se pueda pensar, la Unidad de Psiquiatría no es un lugar conflictivo. Somos una gran familia y la mayoría de los profesionales sanitarios que vienen aquí una temporada 'para probar', ya no se van». La jefa de Enfermería de la Fundación Hospital de Jove lo tiene claro. La unidad que este año cumple tres décadas no es como las demás.

Junto a ella, en una diáfana sala con vistas al mar que hace las veces de comedor, y entre los numerosos adornos navideños que los propios pacientes elaboraron durante los últimos tres meses, la supervisora del servicio le da la razón. «La relación entre pacientes y personal sanitario es muy cercana. Aquí las enfermeras no visitan a las personas ingresadas solo para darles la medicación, sino que conviven y comparten muchas cosas con ellos». De hecho, son las propias enfermeras y auxiliares quienes dirigen las actividades con los que los pacientes se mantienen ocupados mañana y tarde. «Cada uno aporta aquello que mejor se le da y así tenemos cosas diferentes cada día», indica.

Entre las actividades que más triunfan, reconoce la supervisora, se encuentran el karaoke y el taller de cine. Este último consiste en elegir entre todos una película, verla y después hablar sobre ella. «De algo que parece tan simple obtenemos numerosos beneficios, pues el mero hecho de tener que dialogar y llegar a un consenso es algo que fomenta la integración de los pacientes», explica la jefa de Enfermería. Es muy importante, agrega, que las personas ingresadas en Psiquiatría se mantengan ocupadas y se sientan útiles. «Les encanta, por ejemplo, ver cómo el fruto de su trabajo en los talleres de decoración navideña sirve para adornar y alegrar las instalaciones de la unidad», indica la supervisora. En la actualidad, tras mudarse hace tres meses desde la planta -1 a la tercera, el servicio dispone de catorce habitaciones individuales y seis dobles, lo que supone un total de 26 plazas.

«Lo habitual es que haya 24 o 25 ocupadas», indica la supervisora. Al año, agrega, se registran unos 700 ingresos -en 2016 fueron 653 hasta el 30 de noviembre- y los pacientes pasan en la unidad una media de catorce días. «Aquí llegan pacientes con trastornos mentales severos que se encuentran en una fase aguda. Cuando ya están estables, son derivados a otros dispositivos de tipo residencial», explica.

Sus pacientes son mayores de edad, pues los menores disponen de un servicio específico en el HUCA. También hay una unidad que se encarga de las personas con trastornos mentales que tengan asuntos pendientes con la justicia, por lo que no es habitual que estos sean tratados en Jove. Junto a la supervisora, trabajan ocho enfermeras, nueve auxiliares y cuatro psiquiatras con sus respectivos residentes.