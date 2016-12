La asamblea de Xixón Sí Puede avala una «abstención crítica» ante los presupuestos

No hubo sorpresas. La asamblea de Xixón Sí Puede celebrada en el Colegio Jovellanos avaló por amplia mayoría la propuesta presentada por los seis integrantes del grupo municipal para abstenerse en el Pleno de presupuestos del próximo martes. Esta decisión deja prácticamente garantizada la aprobación de las cuentas, dada la abstención también ya confirmada de IU y la disposición del PP a no votar tampoco en contra del proyecto de Foro.

La votación de ayer se saldó con 99 votos a favor de la abstención frente a 10 que reclamaron oponerse a las cuentas del gobierno local. Esta última postura fue defendida por la corriente más cercana a la CSI, encabezada por Cándido González Carnero, quien dejó entrever su distanciamiento con respecto al secretario general de Podemos Gijón y portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo. «Nosotros defendemos la postura de Madrid», argumentaba uno de los críticos con la abstención.

Quienes avalaron la propuesta del grupo municipal, que sí apostaba de forma unánime por abstenerse, advirtieron de que en ningún caso se debe dar un cheque en blanco a Foro. En este sentido, reclamaron crear una comisión que haga un seguimiento continuo del cumplimiento que el gobierno hace de los compromisos adquiridos con Xixón Sí Puede durante la negociación de las cuentas, y en particular de la puesta en marcha de una renta social municipal. «Como Foro se quiera reír de esta asamblea, iremos a la lucha. Si en seis meses no han cumplido con lo que estamos aprobando aquí, Xixón Sí Puede debe movilizarse», advirtió Luis Fernández 'Playu'. Se trataba, por tanto, de «una abstención crítica», como lo definió otro interviniente que pidió «marcarles claramente que si no cumplen con la renta social, la moción de censura está ahí. Y me atrevo a decir una moción de censura sin límites». El propio Mario Suárez admitió sus dudas sobre la capacidad de Foro para llevar a buen término lo reflejado en las cuentas de 2017. «¿Foro es de fiar para ejecutar estos presupuestos? No». Remarcó, no obstante, que el compromiso de los seis concejales con la renta social es máxima, por lo que se ejecutará «sea con este gobierno o con otro».

Ni «pacto» ni «connivencia»

El portavoz municipal dedicó buena parte de su intervención inicial a negar la existencia de cualquier tipo de «pacto» o «connivencia» con el partido del gobierno. «Que alguien me demuestre si hay una oposición más dura que la que está haciendo Xixón Sí Puede». Los críticos con la abstención, no obstante, consideraron que facilitar la aprobación de los presupuestos de Foro es «darle un balón de oxígeno a la derecha» y advirtieron de «las consecuencias que tendrá a corto y medio plazo aceptar este presupuesto, que no es el nuestro».

Aunque nadie puso en duda la importancia de la renta social municipal, si bien muchos consideraron que se queda corta y no representa más que un «parche», sí hubo quien puso el acento en los apartados de las cuentas que consideraban negativos. «Con estos presupuestos se seguirá favoreciendo la red clientelar que generaron otros y que seguirá chupando dinero fácil sin que nadie ponga ninguna medida para acabar con esa mamandurria». Álex Zapico concluyó que «abstenerse es votar sí, y no vale decirlo solo cuando lo hace el PSOE».

Otros intervinientes recordaron que, por contra, un voto negativo supondría una nueva prórroga de los presupuestos de 2015, «que apoyó Foro y frente a los que se abstuvo el PSOE. Y la verdad, no hay color entre esos presupuestos y los que ha conseguido negociar ahora Xixón Sí Puede». Finalmente Juan Chaves remarcó el «grave escenario» que se crearía en el seno de la formación si después de que el grupo municipal haya planteado por unanimidad optar por la abstención «la asamblea le dijera que no».

Remunicipalización

La concejala Estefanía Puente fue la responsable de explicar a los presentes los detalles de su propuesta de renta social municipal. Los presupuestos reservan para este programa 3,6 millones de euros, con el compromiso de Foro de elevar su cuantía hasta los 7,7 millones en cuanto se puedan disponer de los remanentes de tesorería de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La edil aseguró que el objetivo del grupo municipal es que la tramitación de la nueva ayuda no se haga desde este organismo, pues la pobreza no es un problema social, sino económico. Consideró que la redacción de las bases que servirán para regularla «no debería tardar más de dos meses».

Su compañera Nuria Rodríguez puso en valor lo que consideró otro logro de la formación de cara al próximo ejercicio, como es la «remunicipalización» del servicio de ayuda a domicilio. Aunque la partida que se ha incluido en las cuentas para este fin es testimonial, lo atribuyó a que «está pendiente un estudio» para saber la dotación que será necesaria, y para la que se recurrirá a los remanentes. Un interviniente señaló que, igual que este año el eje de la negociación fue la renta social, «el año que viene tienen que ser las remunicipalizaciones».