El PP asegura que apoyar las cuentas evitará nuevas «medidas populistas»

El concejal y secretario general del PP de Gijón, Pablo González, se mostró ayer favorable a «apoyar» el proyecto de presupuestos presentado por Foro como medida de prevención para evitar que se aprueben nuevas «medidas demagógicas» como las de este año. Tal y como explicó, desde el punto de vista «personal», los tres ediles populares se inclinan por facilitar la aprobación de las cuentas municipales porque «Gijón merece un presupuesto».

González apuntó que, como consecuencia de tener unas cuentas prorrogadas, este año fue necesario pactar en el Pleno casi todas «las medidas concretas que dan soporte a la política de este Ayuntamiento». Incidió en que «lo que no está en el presupuesto no existe y uno prorrogado es pequeño; para todo lo demás, hay que pactar». No solo en las sesiones plenarias, sino también «en los despachos de este Ayuntamiento», dijo en alusión a los supuestos acuerdos alcanzados entre Foro y Xixón Sí Puede.

Fruto de la debilidad que supone carecer de cuentas municipales, «vemos cómo la izquierda más radical, la izquierda más populista, más demagógica y la más rancia -digo esto último por IU- está llevándose al huerto un montón de millones de euros que salen del bolsillo de todos los gijoneses», subrayó. Unas partidas que, en numerosas ocasiones, van destinadas a propuestas «absolutamente descabelladas y que no le vienen nada bien a Gijón». La aprobación de un presupuesto para 2017 permitiría, según González, «impedir que se produzcan estas negociaciones permanentes donde la izquierda siempre se sale con la suya».

Junta directiva

No obstante, no serán los tres concejales del PP quienes decidan unilateralmente sus votos. Esta tarde está convocada una reunión de la junta directiva del partido para decidir si el grupo municipal vota a favor o en contra del presupuesto de Foro. O si se abstiene. «Votaremos lo que la dirección considere con la intención de facilitar las cosas en Gijón», añadió el edil.

Como «ciudadanos y concejales», tanto él mismo como Mariano Marín y Sofía Cosmen, creen que contar con un presupuesto «es bueno para Gijón». Y así lo trasladarán a la junta directiva. Antes de que la cúpula del PP local se congregue, tendrá lugar una reunión de trabajo del grupo de Hacienda, en la que se analizarán cuestiones técnicas del presupuesto para asesorar y documentar a la directiva.