Riva espera un crédito de un millón del IDEPA para lanzar la autopista del mar

La concesión por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) de un crédito blando de un millón de euros a Transportes Riva despejaría definitivamente la recuperación de la autopista del mar Gijón-Saint Nazaire, según explicó a EL COMERCIO el empresario naviero interesado en el proyecto, Rafael Riva, porque haría encajar todas las piezas del puzzle financiero necesario para poner en marcha la línea.

Riva se queja de que recibe muy buenas palabras, pero poca colaboración, y solo exime de sus críticas al Puerto de Gijón, que «puso toda la carne en el asador». En ese contexto, asegura que está dispuesto a avalar el préstamo, pero entiende que el organismo dependiente del Principado solicita más información sobre las empresas que controla de la que correspondería para decidir sobre el crédito solicitado. Todo apunta a que la última palabra sobre el futuro de la autopista del mar se producirá antes de que finalice el año, ya que Transportes Riva dispone hasta el 30 de diciembre para suscribir o no el compromiso de compra del buque que tiene localizado en Corea para prestar el servicio de autopista del mar El Musel-Saint Nazaire, que ya fue sometido a una primera inspección por Lloyd´s Register con resultado positivo.

El plazo comprometido con la Unión Europea para hacer uso de la ayuda concedida para acondicionar el barco finaliza en enero y, luego, dispondría incluso hasta el final de 2017 para iniciar la línea, pero el escollo se encuentra a más corto plazo.

Según explicó a este periódico Rafael Riva, el 30 de diciembre de este mismo año, es decir, en el plazo aproximado de tan solo una semana, el naviero tendrá que decidir si aporta una señal equivalente al 10% del precio del barco, que supone un mínimo de 480.000 euros. Luego, debería acometer el resto del pago en 45 días, o perdería la fianza.

Por esa razón, Riva descarta arriesgar la importante suma, que asegura que ya tiene reservada, sin garantías de que podrá cubrir el resto de la financiación y, aunque confía en obtener la cantidad que precisa de una entidad de crédito con la que tiene las negociaciones muy avanzadas, ésta requiere también la participación del Principado para facilitar los primeros meses de funcionamiento de la conexión marítima.

Riva aportaría el importe de la señal, la diferencia entre la financiación bancaria y el precio total del barco, y el coste de la reforma del transbordador (1,7 millones, según las previsiones) que no cubra la ayuda comunitaria, unos 650.000 euros.

El empresario mantiene su interés en el proyecto, pero advierte de que, si el IDEPA niega ahora una ayuda que en modo alguno es una subvención ni un crédito a fondo perdido, podría irse todo irremediablemente al traste.

En ese sentido, asegura que no solo tiene prevista la devolución del préstamo del Principado, sino que está dispuesto a ofrecer garantías, pero con el patrimonio que él decida, siempre y cuando sea suficiente. «Jamás me he negado a dar garantías de nada», afirmó el empresario, aunque reconoció errores en algunos aspectos de la contabilidad (los depósitos de cuentas) que inicialmente presentó al IDEPA y que, aseguró, ya están corregidos.

Lo hasta aquí señalado hace pensar que el final de 2016 va a ser decisivo para el futuro de la autopista del mar Gijón-Saint Nazaire, una conexión que el Principado ha reivindicado reiteradamente ante la Administración del Estado y que también tiene ocasión de apoyar. Conforme a lo manifestado por Riva, si el IDEPA concede el crédito solicitado, el camino quedaría despejado, mientras que, en caso contrario, las cosas se pondrían muy cuesta arriba.

En la mejor de las hipótesis, el acondicionamiento del barco dejaría el reestreno de la línea pendiente hasta la próxima primavera.