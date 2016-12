«Los hombres suelen ganar más peso que las mujeres en Navidad»

«Cuando pasa la Navidad viene mucha gente a pedirme ayuda porque quieren ponerse a dieta. Es un clásico». La nutricionista Leiticia Dekock (Gijón, 1983), miembro de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas del Principado y con consulta en Gijón, da en esta entrevista las claves para evitar acabar las fiestas navideñas con unos cuantos kilos de más.

-¿Qué recomienda para sobrevivir a las farturas navideñas?

-Trucos. Uno de ellos es planificar la compra y tener a mano en la nevera y en la despensa alimentos que sean nutritivos y bajos en calorías para poder compensar los días posteriores al 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero. Otro de ellos es no comprar en exceso ya que, si sobra mucha comida, lo seguiremos comiendo los días posteriores y eso no es bueno. Los excesos se deben hacer únicamente en los días señalados.

«Una porción de 95 gramos de roscón de reyes son 341 calorías y un trozo de turrón, 130»«Hay que evitar las salsas ricas en nata y todo aquello que lleva mucha mantequilla»

-Un poco difícil decir no a los dulces en estas fechas...

-Sí... lógicamente son fiestas, no es cuestión de hacer dieta durante estos días. Pero hay que ser conscientes de las calorías que consumimos. Por ello hay que tener ojo con lo que ponemos en el plato para saber cuántas calorías tomamos.

-¿Por ejemplo?

-Una rodajita de lomo son 82 calorías y un trozo de turrón 130. Luego tenemos el roscón de reyes, del que una porción de tan solo 95 gramos equivale a unas 341 calorías. Hay que ser consciente de esas cosas que picamos ya que no son ni siquiera el plato principal. Y si sumamos todo eso a los platos principales, te puedes hacer un gran menú hipercalórico. Es un riesgo para la salud.

-Dicen algunos estudios que durante la Navidad hay más ingresos y urgencias médicas.

-No sé. Se habla de un aumento de la tensión... pero yo creo que eso es por las discusiones y por la tensión familiar (ríe). Pero, sí, puede haber consecuencias con los excesos alimentarios, como la subida del colesterol y del ácido úrico y episodios de gota entre otras cosas. Es algo que se ve de forma paulatina.

-¿Cuál podría ser un buen menú para evitar todo eso?

-De entrada, tirarnos al marisco. Por ejemplo, unas gambas a la plancha, centollo, pastel de cabracho o un plato de salmón ahumado. Después podemos poner unos mejillones a la vinagreta. Y luego, de plato principal, la sopa de marisco, de nécoras o una crema de boletus, que está muy de moda. Y respecto al embutido, en caso de querer picar algo, la mejor opción es el jamón ibérico porque la grasa que tiene es de calidad. De primero podríamos cocinar un pixín o una pularda, aunque hay que tener cuidado con los rellenos. Por supuesto, evitar las salsas ricas en nata o aquello que lleva mucha mantequilla. Las elaboraciones a la plancha son las más sanas. En cuanto al postre, lo mejor es la fruta, que podemos presentar en una brocheta bañada con salsa de yogur o bien una tarta de queso con frambuesa.

Salir a caminar

-¿Qué se puede hacer para compensar los excesos?

-Los días siguientes a los días de fiesta hay que hacer hincapié en que no se debe hacer ayuno. Es importante mantener un nivel estable de glucosa y no olvidar tampoco que no debemos sentarnos a la mesa en Nochebuena sin haber comido porque lo haremos con más ganas y comeremos más. Al día siguiente de las celebraciones debemos consumir alimentos saludables y no olvidar la hidratación, porque el consumo de alcohol produce la pérdida de líquidos. También hay que hacer deporte... con un paseo tranquilo de media hora solo se queman 50 calorías. Para quemar un trocito de turrón debes pasear una hora.

-¿Cuántos kilogramos se pueden llegar a ganar en Navidad?

-Uno de los estudios más recientes, del año 2015, que ha hecho NC Salud en España dice que puede haber una ganancia de entre dos a cinco kilos.

-¿Cinco kilos en menos de un mes?

-Sí, porque el riesgo no es solo en los días festivos sino que también están las cenas de empresa, compromisos con amigos o familiares... Este estudio muestra además que los hombres ganan más peso que las mujeres. La media en hombres es de 4,3 kilogramos mientras que en las mujeres está en 1,8.