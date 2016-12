Viesques recoge 3.000 firmas para solicitar que la línea 4 pase a diario por el barrio

La asociación de vecinos de Viesques afronta el empujón final en su recogida de firmas para solicitar a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) que la línea 4 de autobús pase todos los días por el barrio, y no solo en jornadas lectivas, como sucede ahora. Hasta el momento, llevan recabadas cerca de 3.000 rúbricas de apoyo que próximamente presentarán a los responsables de la empresa municipal. El presidente de la asociación vecinal, Iván Suárez, recuerda que se trata de «la única conexión que existe con La Calzada, donde trabajan muchos residentes en Viesques» y critica que «cuando no hay clase en el campus los autobuses no pasan por el barrio, en cambio se quedan durante unos diez minutos parados en Las Mestas, tiempo que se podría aprovechar para hacer una parada más. Es una vergüenza». Quienes deseen aportar su granito de arena a esta lucha pueden hacerlo en la sede vecinal y en diferentes comercios del barrio.