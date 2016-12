Xixón Sí Puede teme que el abandono del metrotrén deteriore edificios y calles

El metrotrén es un túnel de cuatro kilómetros de longitud entre el Museo del Ferrocarril y el campus universitario, con diez metros de alto y siete de ancho para cuya construcción fue necesario extraer «millones de toneladas de tierra», según recordó ayer David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede. El hecho de que durante su construcción se hubieran producido algunos daños en edificios y calles de la ciudad -aún se puede ver un hundimiento en la avenida de la Costa-, hace que Alonso sea rotundo al ser preguntado por si está preocupado por la seguridad: «Sí. Y si no hay problemas, que salga el Adif y diga en un informe que está todo bien. Cualquier ingeniero con el que hables te dice que no puedes tener un túnel así, abandonado e inundado. Si el Adif nos dice que todo está bien, entonces nos tendremos que centrar en el problema de por qué está parada esta infraestructura».

Desde que Alonso diera a conocer las espectaculares imágenes publicas en estas páginas del túnel del metrotrén abandonado e inundado, muchas han sido las voces escuchadas en Gijón contra esa situación, pero ninguna respuesta por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), responsable de la instalación. Por ello, David Alonso reclamó ayer «un informe técnico del estado de la infraestructura y de los posibles riesgos, porque no sabemos por qué está inundado, si hay alguna grieta en el túnel, dovelas rotas o una subsidencia -hundimiento del terreno-. Lo siguiente sería que el Adif bombeara todo el agua».

Pero Xixón Sí Puede pretende que la presión que se haga desde el Principado sobre el Ministerio de Fomento para solucionar esta situación sea la mayor posible. Por eso, la formación invita a la alcaldesa, Carmen Moriyón; la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, y la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, «a que accedan al túnel y vean cómo está. Necesitamos que hagan presión para que Fomento nos haga caso», apuntó Alonso.

La marca local de Podemos tiene su propia alternativa para el uso del túnel del metrotrén y el plan de vías, en general. Hasta ahora no lo habían hecho público, a la espera de que las administraciones implicadas solucionaran el bloqueo en que se encuentra la operación desde hace tiempo. Pero ahora, a la vista de que no se ha dado ningún paso concreto, David Alonso explicó que «en la próxima reunión del consejo de administración de Gijón al Norte la presentaremos. Supone menos costes e incide en la movilidad en la ciudad». Es más, añadió: «Nuestra alternativa incluye la utilización del metrotrén, pero no como ellos lo tienen pensado. El transporte hasta el Hospital de Cabueñes tendrá que ser en superficie».

Xixón Sí Puede avanza que «se levantarán alarmas diciendo que ya hay alternativas, pero lo cierto es que en diez años no se hizo nada», dice el concejal, quien también recuerda que esta infraestructura solo cuenta con una estación, que es la ubicada en El Bibio, pues la del campus universitario es técnica, no apta para pasajeros.

Por otro lado, David Alonso criticó las palabras del presidente del Colegio de Geólogos de Asturias, José Antonio Sáenz de Santa María, publicadas por EL COMERCIO, el cual defendió que la inundación del túnel del metrotrén conserva mejor la infraestructura. Explicó que, «aunque alguien 'comprase' eso, se haría ex profeso. Entonces, ¿para qué gastar 100.000 euros al año? Y, si lo haces ex profeso, has de saber de dónde viene el agua, pero en este caso no se sabe». También llamó la atención de que se haya dicho eso «con los problemas que hubo en los túneles de Pajares con las filtraciones de agua».

«Es una locura»

Para el edil de Xixón Sí Puede, la mera construcción del túnel del metrotrén fue algo «estúpido». Llegó a decir que «el día que se concibió el túnel, la gente que lo decidió estaba mejor tomándose un vino. Es un error de quien lo pensó, de quien tomó la decisión política y de quienes continuaron adelante con ella». Por ello llamó la atención sobre el hecho de que no se hayan asumido responsabilidades.

A ese respecto, Podemos Asturies y Unidos Podemos están estudiando elaborar una ley para que se puedan pedir responsabilidades a quienes lleven a cabo este tipo de proyectos fallidos a costa del erario público: «Es una locura la construcción del metrotrén y también lo es que el Ayuntamiento no se haya puesto a trabajar en esto, y debería ser el equipo de gobierno el primero en denunciarlo», advirtió.

Pero este asunto ha llegado ya al Congreso. Segundo González, diputado de Unidos Podemos, ha presentado una pregunta al Gobierno de la nación en la que indica que en 2014 el Adif se hizo cargo del mantenimiento del túnel, por lo que quiere saber «cuál es la explicación del Ministerio de Fomento ante el abandono del metrotrén de Gijón». Otra cuestión que plantea es «cuál sería el desglose detallado de los gastos de mantenimiento imputados a dicha infraestructura de los últimos tres años». Finalmente, Segundo González se interesa por si «piensa el Ministerio de Fomento convocar la sociedad de integración de Gijón al Norte para definir la ejecución del plan de vías».

Por otro lado, el portavoz del PSOE, José María Pérez, dijo ayer que «el Ministerio de Fomento no presta ninguna atención al túnel del metrotrén ni a ningún otro proyecto de la ciudad. Y lo ha hecho con la complicidad del equipo de gobierno municipal, que le ha estado siguiendo el juego».

Pérez culpó al Gobierno de haber decidido eliminar el mantenimiento de la infraestructura y no ejecutar los planes previstos, pero apuntó que Gijón al Norte no tiene responsabilidad sobre el túnel, que es en exclusiva de Fomento, y «se construyó por un capricho impuesto por Cascos y condicionó todo lo relacionado con el plan de vías. Él no lo quería y supeditó la eliminación de la barrera ferroviaria a su financiación con plusvalías. Sus herederos políticos, el equipo de gobierno, consolidan la situación y miran para otro lado con el ministerio».