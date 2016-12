Una nueva nube «negra» indigna a los vecinos de la zona Oeste de Gijón

Nueva ola de indignación entre los residentes en la zona Oeste de Gijón. La aparición de una inmensa nube, «negra como el carbón» según los testigos, sobre las seis y media de la tarde de este domingo ha oscurecido el día de Navidad a los vecinos de esta parte de la ciudad. Alarmados por su color, tamaño y olor, llegaron incluso a llamar a la Policía Local. La mancha, que al parecer procedía de las instalaciones de ArcelorMittal, pudo divisarse desde diferentes puntos de la ciudad, aunque afectó sobre todo a los barrios y parroquias de Veriña, Jove, El Cerillero y Tremañes.

Según han indicado a este diario fuentes de la empresa, lo que han visto los gijoneses no era sino «una columna de vapor de agua resultante del enfriamiento de las balsas de escoria procedente del horno alto. No fue ningún incidente ambiental ni contenía elementos contaminantes o peligrosos». La compañía informó de lo acontecido a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. «Es una práctica habitual, aunque a veces la columna no se dispersa y puede resultar llamativa, nada más», han afirmado.

Unas explicaciones que no han convencido a quienes ya están «cansados» de soportar emisiones y nubes como la que hace tan solo unas semanas cubrió de polvo negro la zona Oeste de la ciudad. «Cuando comenzó a aparecer la nube la gente se asustó bastante, y eso que aquí estamos acostumbrados a las emisiones de las industrias circundantes. Pero es que era completamente negra. Fuimos muchos los que decidimos dar parte a la Policía Local, pues estamos cansados ya de estas cosas», explicaba a ELCOMERCIO Inés Prada, vecina deJove y miembro de la Plataforma contra la contaminación de Xixón.

A poca distancia, desde la Campa Torres, Roberto Fernández le daba la razón. «Me encontraba dando un paseo por La Calzada cuando vi aparecer la nube, enorme, por encima de la iglesia de Fátima y los edificios. No es nuevo para nosotros que en cuanto se hace de noche las industrias aprovechen para soltar porquería, pero es que esta vez fue exagerado», ha apuntado. Recalca, además, que «lo habitual es que sean nubes de un tono amarronado, pero ésta era negra como el carbón, como cuando se queman neumáticos, y de un tamaño exagerado». La mancha vino acompañada, asevera, de un perceptible olor «que era una mezcla entre a quemado y químico, muy raro». Un punto, este último, que confirmó Inés Prada, quien indicó que también desde Jove se pudo percibir el «olor a quemado».

También pudo divisar la gran nube el vecino del poblado de Pescadores y miembro de la Plataforma contra la contaminación José Luis Rodríguez, durante su paseo vespertino por el Camino Viejo del Musel. «Marrones, negras, pequeñas, grandes... esto no es nada nuevo para nosotros. Por desgracia nos pasa desde siempre», aseveró. Los vecinos de la zona Oeste, recalca, están «hartos» de comprobar cómo se utilizan las noches y los festivos para lanzar emisiones contaminantes a la atmósfera.