«El ciudadano es el que decide cómo se diseña una ciudad inteligente»

«Nunca antes hubo una colaboración tan estrecha entre el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo en un tema tan candente de investigación y de aplicación directa en la ciudad». Se refiere Pablo Arboleya (Suares, Bimenes, 1977) a la cátedra 'Smart cities' que ambas instituciones acaban de crear y está centrada en el desarrollo de ciudades inteligentes, con Gijón como protagonista. El rector, Santiago García Granda -que ya conocía de antemano el trabajo de su grupo de investigación- le ha confiado la dirección de lo que ya se considera un hito en el campus. «Es un reto que impone, pero lo afronto con muchas ganas. Creo que tengo mucha suerte en poder dirigir esta cátedra», afirma.

¿Cómo surge su interés en las ciudades inteligentes?

Hace dos años, los profesores Jorge García (Ingeniería Electrónica), Pablo García (Automática), Cristina González (Eléctrica) y yo decidimos crear un grupo de investigación, Lemur, para abordar proyectos multidisciplinares que trascendieran un área concreta. Fue así cómo empezamos a trabajar en la simulación de la red ferroviaria de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), en las baterías de acumulación de energía, en la eficiencia energética de los edificios... Cuando trabajas con estas tecnologías, te das cuenta de la aplicación que tienen en las 'smart cities' y de que el diseño de ciudades inteligentes solo se puede abordar con personas de disciplinas diferentes.

Ha sido profesor visitante de las universidades de La Sapienza (Roma), Illinois (Estados Unidos) y la British Columbia de Vancouver. ¿En alguna de estas estancias extrajo ideas para aplicar aquí, en Asturias, en ciudades inteligentes?

En Vancouver me llamó la atención que si haces una búsqueda con el móvil sobre el transporte de la ciudad, te aparecen veinte aplicaciones diferentes. El Ayuntamiento tiene los datos en abierto y uno puede desarrollar una aplicación específica.

¿Veinte? ¿Los 'open data' dan para tanto?

Una era solo de horarios, la otra localizaba las líneas más próximas, una tercera me indicaba, en cambio, las más próximas en función de a dónde quería ir y el tiempo estimado que iba a tardar en llegar... Lo lógico es que, al final, sobreviva la más completa y los desarrolladores terminen teniendo un negocio, que es el mantenimiento de esa aplicación.

¿Tiene Gijón una buena base para ser ciudad inteligente o ya lo es?

Ya lo es. Por ejemplo, la tarjeta ciudadana centraliza los servicios al ciudadano y permite hacer un montón de cosas. Por lo que conozco y, en comparación con otras ciudades, la posición de Gijón es muy buena a escala mundial. Y la iniciativa 'Gijón In', con veintidós proyectos en cinco ámbitos distintos, es buenísima.

Gestión eficiente de edificios

¿Qué le falta para ser 100% inteligente?

Ése es un pensamiento erróneo, porque 'ser inteligente' no es una meta, sino un camino continuo. Se trata de ir incorporando la tecnología que va apareciendo para ponerla al servicio de los ciudadanos y adecuar la ciudad a los tiempos.

En España existen otras cátedras con la misma denominación. En el País Vasco, Tarragona, Gerona...

La estructura de todas es muy similar. Consiste en colaborar con un ayuntamiento para fomentar la difusión e investigación de un área determinada con cursos y becas.

El día de la presentación habló de impulsar trabajos de fin de grado, máster e, incluso tesis.

Sí, me gustaría que fueran de aplicación directa en la ciudad. Ésa es una de mis prioridades.

¿Y las demás?

Lo primero es aprovechar la infraestructura que ya hay montada de 'Gijón In' en cuanto a alumbrado, mejora de la eficiencia energética en edificios y gestión de datos. Lo más importante es que esta cátedra sirva para que todos rememos en la misma dirección, porque hasta ahora, y pese a que solo nos separan dos kilómetros, ni el Ayuntamiento ni la Universidad conocíamos el trabajo de cada uno en este campo. Me ha impactado mucho lo que ya hay hecho y ahora es el gobierno local el que tiene que ver el nuestro y la gente que está volcada en las 'smart cities'. Hay decenas de grupos de investigación.

¿Por qué área le gustaría empezar?

Mis preferencias personales son la eficiencia en edificios, las modelaciones de la demanda de transporte y los estudios de pasajeros, pero, de todos, el que más relación tiene con esta cátedra es el primero.

La gestión eficiente de edificios.

Eso es. Aunque el consumo de un electrodoméstico pueda parecer muy pequeño en comparación con el que hay en una factoría, la suma de todos ellos se traduce en que los edificios de una ciudad consumen el 40% de la energía producida y causan el 36% de las emisiones de CO2. Por eso, cualquier mejora, por pequeña que sea, en la eficiencia energética supone un ahorro tremendo para la ciudad. Permite que la red de distribución no esté tan saturada y pueda atender al doble de inmuebles.

«Los datos, el nuevo petróleo»

Explicaba que ya hay edificios de energía casi nula

La Unión Europea está fomentando que los edificios utilizados por administraciones públicas, ya sean en propiedad o en alquiler, tengan esta certificación. Pueden incluso generar energía. De este modo, combinan el consumo eléctrico con sistemas de generación fotovoltaica, microeólica, acumulación de energía... De lo que se trata es de que, al final, el neto de energía que importan comparado con el neto de energía que exportan sea cero o se aproxime a él.

¿Qué sello personal le gustaría imprimir a la cátedra?

Me encantaría poner en valor el trabajo que hacemos en la Universidad, porque no solo damos clase. Hay proyectos de investigación básica que quizá no conecten con la mayoría, pero hay otros de investigación aplicada que sí tienen una conexión directa con la vida a pie de calle.

¿Qué papel juega el ciudadano en las ciudades inteligentes? ¿Es solo un consumidor final o se le reserva un papel activo?

El otro día decía Urtzi Armendariz, director de ingeniería de CAF Turnkey Engineering, que en el transporte convencional uno crea una red, decide los horarios, las paradas y los ciudadanos se adaptan. El futuro ya no va por ahí. Ahora, los datos son el petróleo del siglo XXI. Pues bien, con el aluvión de ellos que hay disponibles, el ciudadano contribuye a diseñar productos para las ciudades inteligentes y expresa a través de ellos sus demandas y necesidades. En las 'smart cities', el ciudadano lo es todo.

¿Tanta tecnología deshumanizará las ciudades?

No tiene nada que ver. Yo soy muy pro-tecnología. Es una herramienta que, si se usa bien, sirve para aumentar la calidad de vida de la gente.