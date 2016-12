«Venir a Mercaplana es una tradición»

Un mundo mágico vuelve a crearse un año más en Gijón con invitación especial para los más pequeños. Como desde hace ya 44 años, el recinto ferial Luis Adaro acoge el Salón de Navidad para la infancia, Mercaplana. Sin embargo, la primera jornada de funcionamiento del ansiado paraíso de los niños arrancó con menos fuerza que otras ediciones. Al contrario que años anteriores, a la hora de la apertura apenas había colas para entrar al recinto, quizá porque los adultos extendieron el tiempo de sobremesa en la comida de Navidad.

Sea como fuere, los que pudieron acudir a Mercaplana lo pasaron en grande. Candela Nieto, de 7 años, fue una de las primeras en entrar y, según ella, también una de las últimas en salir. «Llevo viniendo todos los años», explicaba. Este año se mostraba especialmente ilusionada con las «irresistibles» camas elásticas porque «vas rebotando sin parar y cuando estás en lo más alto miras para abajo y parece que te vas a estrellar contra el suelo. Me encanta», exclamaba.

«Lo que más me gusta son los hinchables porque me lo paso muy bien siempre», contaba por su parte la pequeña Inés Menéndez, quien lleva acudiendo esta cita navideña desde hace siete años junto a sus padres, Vanesa García y Álex Menéndez. «Todos los años tenemos que traerla nada más que terminamos la comida con la familia. Lleva días hablando de Mercaplana. Está muy contenta y eso es lo que nos importa», explicó su padre mientras la veía saltar y correr de un lado para otro. Pero las energías de los pequeños de la casa también llegan a su fin, al menos en algún momento. Tras casi una hora de jugar y saltar en las camas elásticas, Inés Suevos, Alejandro Sánchez y Adrián Sánchez tuvieron que sentarse para comer unas patas y recargar a tope las baterías.

Mercaplana no solo acoge al público infantil pues también abre sus puertas a aquellos que en su día fueron niños y hoy son padres que observan y reviven momentos viendo a los «afortunados de la casa». Rosa María Galindo es una de ellas. A sus 41 años ha vuelto a pisar Mercaplana junto a su hija pequeña y su sobrina. «Llevaba muchísimos años sin venir porque ahora vivo en Vegadeo. Mi hija y mi sobrina me recuerdan a mí cuando era pequeña porque están muy contentas... y bueno, yo también lo estoy. Me lo estoy pasando muy bien», confesaba la gijonesa.

Sara Ardura y Sofía Llaneza, dos jóvenes de quince y dieciséis años, son ya lo suficientemente mayores para acudir solas y pasarse las tardes jugando a su libre albedrío. «Antes veníamos con nuestros padres y ahora estamos por aquí solas, nos lo pasamos genial. Aunque te hagas mayor todo esto sigue siendo maravilloso», explicaba Sofía. De la misma opinión es Aida Valladares, que a sus 28 años trabaja como monitora en uno de los talleres, pintando las caras de los niños y pinchando discos en la discoteca infantil. «Cuando no estoy trabajando aprovecho para ir a saltar a uno de los hinchables. Me lo sigo pasando muy bien», confiesa.

Tan bien como se lo pasaron ayer Ángel Viejo, Mario Montoto y Mateo Rodríguez simulando ser bomberos. Es el objetivo de la gymkana en la que se puede participar en el pabellón central. Los tres pequeños, bien provistos de cascos y extintores, recorrieron junto a la monitora Virginia Sendín todos los obstáculos del recorrido hasta conseguir acabar con las llamas ficticias.

Otra de las actividades que más interés generó fue el circuito de seguridad vial organizado por la Policía Local. «Me gusta mucho aprender las normas de circulación», contaba Daniel Arbesú mientras esperaba su turno en la cola. «¡Ay madre que tengo a uno en el setu!», exclamaba instantes después la subinspectora de la Policía Local Ana Bermúdez al ver los problemas que tenía uno de los jóvenes pilotos del circuito. Después de solucionar el pequeño 'accidente' Bermúdez indicó a uno de los pequeños que detuviese el vehículo para realizarle un control de alcohol y drogas. La prueba consistía en ponerse una gafas y andar en equilibrio por unas líneas curvas dispuestas en el suelo, pero estas gafas traían un añadido, y es que para simular el estado de alcoholemia de los conductores, provocaba cierto mareo. Todo un reto que muchos superaron con creces. Al igual que Mercaplana, que un año más reunió a las familias en un ambiente festivo y de diversión.

