Los derribos siguen en Laviada

El edificio que un día albergó el servicio de Calor y Café y la nave contigua quedaron reducidos a escombros la semana pasada en apenas unas horas bajo el yugo implacable de la piqueta. Según pudo saber este periódico, lo que en su día fue Vulcanizados Trancho, en la misma calle del Diario EL COMERCIO, en el barrio de Laviada, podría correr pronto la misma suerte. Los servicios técnicos de Urbanismo ya han dado la autorización para su derribo.

Se trata así de dar cumplimiento a la promesa que desde el Consistorio hicieron meses atrás a los vecinos de Laviada, preocupados por la creciente concentración de transeúntes conflictivos que de noche dormían en las naves abandonadas y de día se reunían para beber en el parque de Teodoro Cuesta, dejando un reguero de quejas a su paso.

De hecho, dentro del mismo paquete de medidas encaminadas a intentar mejorar la convivencia en el barrio, la Policía Local intensificó su vigilancia en la zona y desde el servicio de Parques y Jardines se procedió a limpiar y recortar los setos que hacían las veces de 'escondite' para los transeúntes más conflictivos. Unas medidas que, a decir de los propios vecinos, están surtiendo efecto. «Me estuve fijando y en las últimas semanas se ve a mucha menos gente concentrada en el parque, no sé si será por la poda de los setos o por el frío. Desde luego, yo he vuelto a atravesarlo cuando salgo de casa, algo que llevaba meses sin atreverme a hacer para evitar problemas», explicó Margarita, residente en la calle Teodoro Cuesta.

El presidente de la asociación de vecinos de Laviada, Floro Martín, también se mostraba satisfecho con el devenir de los trabajos. «Si al acabar con las sebes ya desaparecieron muchas de las personas más conflictivas, cuando no tengan dónde dormir, debido a los derribos, desaparecerán aún más», señaló. Volvió a hacer hincapié, eso sí, en algo que en la entidad ya apuntaron desde el principio del conflicto: «Ahora falta que el Consistorio y las ONG se pongan de acuerdo y realicen una intervención de cara a ofrecer a estas personas un lugar donde quedarse, pues estamos ante un problema que afecta a todo Gijón y lo que no queremos es que se vaya trasladando de un barrio a otro», aseveró.

Debajo de la ventana

Sin embargo, no todos los vecinos están satisfechos con el derribo de las naves okupadas. Es el caso de Gracia, residente en la calle Luarca, para quien la antigua sede de Calor y Café ejercía de barrera entre su edificio y los transeúntes que también se concentran ante la actual sede del servicio y junto al Albergue Covadonga. «Antes apenas los oía y ahora parece que los tengo todo el día pegando voces debajo de mi ventana. Es que, si quiero, puedo seguir hasta sus conversaciones. No te digo cuando se pelean...», relata. En su opinión, lo correcto hubiese sido «tapiar las naves como es debido, igual que hacen con los edificios del centro, y no con tablas que eran poco más que un cartón». Su vecina Lucía Tenorio le da la razón y recuerda cómo de «vivir jugando en la calle de niñas» tuvieron que pasar a «volver a casa en taxi o con acompañante por puro miedo».

Para ellas la solución está clara: cerrar tanto el albergue como Calor y Café. «Me llamarán insolidaria, pero recuerdo que los vecinos de El Natahoyo y La Calzada ya se movilizaron precisamente contra estos mismos servicios. No es bueno concentrar a la gente conflictiva en un mismo punto, se debería diversificar», indica Gracia. Echa de menos, reconoce, más solidaridad por parte de los vecinos del barrio. «Yo les apoyé cuando protestaron por la situación del parque porque les entiendo perfectamente, pero ahora que el problema lo tengo yo delante de casa, resulta que a ellos no les molesta», lamenta.

Floro Martín se muestra comprensivo con estas vecinas de la calle Luarca y secunda la idea de abrir varios dispositivos de menor capacidad para «evitar que se formen grandes grupos, que es cuando surgen los problemas».