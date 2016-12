Los ecologistas detectan un aumento de contaminación por benceno

Los ecologistas no se creen que la nube aparecida en la tarde del domingo sobre las instalaciones de Arcelor fuera vapor procedente del apagado de la escoria con agua en el horno alto. Y no se lo creen tras comprobar que la estación de control de la contaminación ubicada en Pumarín detectó un fuerte incremento de la presencia de benceno en el aire. Fue a partir de las 18 horas, alcanzando su pico máximo a las once de la noche, cuando llegó a 3,91 microgramos por metro cúbico. Apenas unas horas antes, los valores reflejaban solo 0,88 microgramos. Es decir, hubo una subida del 443%.

Según informó la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, «el benceno en esa cantidad está relacionado con las emisiones industriales» y apunta que «para nada son vapor de agua». Además, también refleja un aumento en las mismas horas de las partículas de menos de 2,5 micras, que llegaron a 49 microgramos por metro cúbico en Roces, donde los vecinos comprobaron cómo sus viviendas estaban repletas de un polvo negro, y en todas las estaciones de control del Este y el Oeste de Gijón.

Por su lado, la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente aseguró ayer que responsables de Arcelor indicaron que la nube era de vapor y que «en ningún momento se había tratado de un incidente». No obstante, la consejería, «tras verificar la normalidad de los datos en las estaciones de medición de la red oficial, solicitará a la empresa que envíe los datos de los focos de emisión de sus instalaciones para poder efectuar las comprobaciones pertinentes». Además, le pide diligencia en el suministro de la información para facilitar las labores de control.