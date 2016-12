Las manos infantiles, ocupadas por vacaciones

Los informativos de Canal 10 cuentan estos días con un equipo de excepción gracias a Mercaplana. Decenas de niños pasarán durante esta Navidad por el improvisado plató de televisión instalado en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón, donde se convierten en reporteros, realizadores, cámaras o presentadores, en función de sus gustos. Junto a éste, decenas de talleres de todo tipo, la mayoría ubicados en el Jardín Botánico y en el recinto Luis Adaro, prometen mantener entretenidos a los pequeños durante las vacaciones.

Como verdaderas profesionales, Noa Álvarez y Alba Arias, ambas de nueve años, salieron ayer al recinto ferial en busca de historias que contar y personas que entrevistar. «Al final hicimos un reportaje muy chulo sobre el taller de Lego que se hace todos los días en el Palacio de Congresos y otro sobre los juegos tradicionales asturianos del pabellón central. ¡Juegan familias enteras!», explicaba la reportera Noa a EL COMERCIO. Junto a ella, su cámara y mejor amiga, Alba, reconocía que al principio ambas estaban «un poco nerviosas. Pero se nos pasó en seguida y lo pasamos genial, es una profesión muy divertida. Creo que todos los niños deberían venir para conocer cómo es la tele por dentro», recomendó.

Una vez editado, el reportaje de Noa y Alba pasó a formar parte de la escaleta con la que Claudia Atienza y Natalia Rodríguez, presentadoras, dieron forma al 'Noticiariu' que se emitirá esta noche, a partir de las 21 horas, en Canal 10. Con una gran sonrisa y voz firme, las pequeñas presentaron con desenvoltura el informativo de Mercaplana ante las cámaras manejadas por Fe Ruisánchez y Carla González. A los mandos técnicos se encontraban Noa Freije y Aitana Bouzas, también de nueve años, quienes no dudaron en aseverar que les encantaría dedicarse al mundo televisivo en un futuro.

El taller se celebrará todos los días, en dos turnos, a las 16.30 y a las 18.30 horas, y pueden participar niños de ocho a trece años. Solo es necesario, aunque muy importante, inscribirse enviando un correo electrónico a talleraudiovisual@elcomercio.es incluyendo el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de contacto. Deberán indicar, asimismo, cuál es el día y horario que prefieren.

A pocos metros del plató del 'Noticiariu' se desarrollaba una actividad frenética gracias a los casi veinte talleres de diferentes temáticas que a diario se celebran en el Palacio de Congresos. En uno, organizado por Robótix se encontraba el pequeño Iván, de tres años, dando rienda suelta a su imaginación con las piezas de lego. Le encanta todo lo que tenga que ver con la construcción, así que está encantado», explicaba su madre, María Gil. A sus 29 años, ella no concibe la Navidad sin una visita a Mercaplana, adonde acude desde niña. «Siempre me gustaron los talleres, pues las atracciones, al fin y al cabo, las tienes en otras fiestas. Me parece muy positivo que los niños se relacionen con otros pequeños con sus mismos gustos», apuntó.

Sidra y refugios

También encantados y descargando adrenalina a tope, Nayla Barredo y Mateo Gómez, primos de siete y cinco años, mayaban manzanas para hacer sidra dulce. «Yo aprendí en el cole cómo se fabrica la sidra, pero nunca lo había hecho en persona, es muy divertido, aunque cansa un poco», reconocía Nayla, mientras su padre, a unos metros, sonreía al pensar lo bien que iba a dormir su pequeña esa noche. La energía con la que los dos pequeños golpeaban y aplastaban las manzanas pronto atrajo la atención de otros niños que se acercaron para unirse al proceso, antes de disfrutar de un refrescante vaso de sidra dulce recién elaborada.

Mucho más tranquilas, pero igual de concentradas en su tarea, estaban Arianne González y Manuela González-Lobón, ambas de siete años, en el pabellón de Liberbank. Allí, de la mano de Nanolab y Cruz Roja, pudieron aprender cómo se debe actuar ante una emergencia, así como ver, tocar e incluso probar un par de refugios elaborados con cartón. A continuación ellas mismas procedieron a decorar y fabricar su propio refugio de papel en miniatura. «Además de ser divertido fabricar estas casitas portátiles, ahora sabemos lo útiles que son cuando hay terremotos u otras emergencias», explicó Arianne.

Renos de flores

Por la mañana también hubo tiempo para la creatividad y el Jardín Botánico fue escenario de un original taller donde 25 pequeños elaboraron sus propios renos navideños a base de elementos florales. «Quería aprender a hacer cosas divertidas», explicó la pequeña Sara, de ocho años. Su prima Alejandra, de seis años, le dio la razón, y la madre de ésta última, Sandra Núñez, alabó la existencia de actividades como esta para evitar que los niños «se pasen las vacaciones tirados en el sofá con la tablet», bromeó.