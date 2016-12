El niño Aarón recibirá en enero la médula de su hermano Samuel

Cinco de la tarde del día de Navidad. Los hermanos Aarón y Samuel, de cuatro y siete años, disfrutan de sus nuevos juguetes en el parque infantil de Nuevo Roces. Apuran las últimas horas de sol y aprovechan que en ese momento no hay ningún otro niño en el lugar, pues solo así puede disfrutar el pequeño Aarón de los columpios y el tobogán. La leucemia, que le fue diagnosticada el pasado 24 de junio, y el tratamiento de quimioterapia que está recibiendo desde entonces hacen que no pueda estar en contacto con los demás niños, pues el riesgo de contraer una infección es demasiado alto. «Con Aarón un catarro te lleva al hospital», indica su madre, Natalia Vázquez. Una situación que pronto podría terminar, pues la familia acaba de saber que, si todo va bien, a finales de enero Samuel le salvará la vida a su hermano pequeño a través de un trasplante de médula.

La particular pesadilla de esta familia gijonesa comenzó este verano, cuando Aarón comenzó a presentar una fiebre y unos vómitos que no se iban pese a los medicamentos que le fueron recetados en el Hospital de Cabueñes. Preocupados, Natalia y Johnson Ihekwendu, su pareja y padre del pequeño, decidieron llevarlo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) el pasado 23 de junio, donde los facultativos optaron por dejarlo ingresado para realizarle una serie de pruebas. En los análisis de sangre que le realizaron el mismo día ya se hizo patente que «algo no marchaba bien», pero la mala noticia no llegó hasta la mañana siguiente, cuando una punción lumbar confirmó lo que los especialistas ya se temían: el pequeño padece una leucemia linfoblástica de células (linfocitos) T. Es, además, un paciente de alto riesgo, como confirmarían el resto de pruebas a las que Aarón fue sometido posteriormente.

Desde que fue diagnosticado, el pequeño gijonés comenzó a recibir un tratamiento a base de ciclos de quimioterapia encaminados a acabar con todas las células cancerosas de su cuerpo y prepararlo así para un futuro trasplante. De forma paralela, Natalia y Johnson recurrieron al apoyo y asesoramiento de la asociación 'Una médula para todos'. Pusieron en marcha una campaña de promoción de la donación de médula ósea con la intención de encontrar un donante para su hijo, pero sin olvidar que «si no es Aarón quien encuentra a su 'alma gemela', puede ser cualquier otra persona afectada».

«No lleva bien los pinchazos»

Fueronmuchas las personas que, desde todas partes del país, se volcaron con el niño, pero hasta el momento no apareció ningún donante 100% compatible. «Sí apareció un cordón umbilical que tenía más del 60% de compatibilidad, pero los médicos decidieron que era más seguro recurrir a la médula de su hermano», explica Natalia.

En los últimos días Samuel, quien tiene un 50% de compatibilidad con Aarón, se sometió a diferentes pruebas y extracciones de sangre en el HUCA. Está recibiendo, además, numerosas vacunas. «Él está contento y decidido a ayudar a su hermano pequeño, aunque lo de los pinchazos no lo lleva tan bien», comentan sus padres. No hay fecha exacta de la intervención: «Se baraja el día 23 de enero, pero todavía tienen que hacerle una última punción lumbar para comprobar que su cuerpo está limpio de células cancerosas», dicen.

Mientras espera por el que será su mejor regalo de Navidad, Aarón lleva lo mejor que puede sus estancias en el HUCA. Algo a lo que ayudan visitas como las que recibió la pasada semana: los jugadores del Sporting, el equipo de sus amores, y del payaso Tato. El pequeño también recibe constantes muestras de apoyo y cariño, como un libro de dibujos que le hicieron llegar hace poco sus compañeros y profesores del colegio de El Llano, donde estudiaba hasta el pasado curso.