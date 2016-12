Mil padrinos, ocho ideas

Un libro que guarda lo mejor de Gijón entre sus páginas, coloridas camisetas para salir a darlo todo en cada carrera, un calendario para envejecer de forma activa y un espectáculo de color y fantasía con tres sirenas como protagonistas. Son solo algunas de las ocho ideas que hoy ya son una realidad gracias a la colaboración de 990 padrinos que aportaron su granito de arena a través de la plataforma de 'crowdfunding' -micromecenazgo- Verkami. En total fueron diez los proyectos elegidos hace un par de meses por Gijón Impulsa para participar en la carrera hacia la financiación que comenzó el pasado 7 de noviembre y se prolongó hasta el 17 de diciembre.

Fue ésta una historia de alegrías y sorpresas, pero también de nervios y decepciones. Sorpresa la que se llevó la diseñadora gráfica Mara Rodríguez cuando en solo cuatro horas lograba alcanzar los 1.200 euros que se había fijado como objetivo para cubrir los gastos de edición de su libro 'Gijón del alma'. «La acogida fue buenísima, no me esperaba tanta repercusión», reconoce a EL COMERCIO la artista. La campaña, agrega, «siguió funcionando muy bien, no se quedó solo en un 'boom' inicial, y al final se recaudó cuatro veces -5.063 euros- el objetivo». La joven no puede estar más satisfecha con la experiencia que, asegura, piensa repetir. De hecho, ya tiene en mente otro proyecto, también muy ligado a la tierrina. «Después de 'Gijón del alma' quiero hacer 'Asturias de mis amores'», explica, y anima a todos los emprendedores a utilizar el micromecenazgo para sacar adelante sus ideas.

Poco más que Mara, apenas cuatro días, tardaba la también diseñadora gráfica Ester Abella en conseguir los 1.500 euros necesarios para sacar adelante sus cuadernos de campo. Cuatro libretas elaboradas con material reciclado, una por estación, donde además de recoger los avatares del día a día, todo aquel que se anime a plantar su propio huerto ecológico podrá controlar gastos, dibujar mapas y poner en práctica los muchos consejos que contienen. «No me esperaba conseguir la financiación tan rápido ni alcanzar, como finalmente sucedió, más del doble del objetivo -3.615 euros-. Lo mejor fue poder trabajar y sacar adelante un proyecto mío, poder desarrollar mi creatividad», asevera. Los cuadernos, indica, comenzarán a imprimirse esta semana y estarán listos en febrero.

El pasado 20 de diciembre comenzaban a imprimirse también los primeros ejemplares del gran proyecto que comparten el fotógrafo Julio Herrera y su compañera Mar Pérez. Con un cuidado diseño, 'Luz de tormenta' es un libro que encierra decenas de instantáneas que muestran el lado más salvaje del mar Cantábrico, y que recaudó 6.039 euros. «Fue una experiencia preciosa, vamos a repetir seguro», aseveran. «En tiempos como los actuales este tipo de iniciativas ayudan muchísimo a los artistas y pequeños empresarios, pues además de no tener que adelantar el dinero de la imprenta, recibimos una ayuda extra por parte de Gijón Impulsa -por cada euro conseguido el Ayuntamiento aportará otro hasta un máximo de 2.000 por cada proyecto- que nos viene muy bien», explican los creadores. Lo mejor, para ellos, fue «el contacto continuo y cercano con las personas interesadas».

Lo mejor, el 'feedback'

Otro proyecto que se hará realidad, gracias a los 4.001 euros recaudados, es el de Lucía Entrialgo y Juan Pablo Guerrero, a caballo entre Gijón y México, y que pretende fomentar la creatividad de los pequeños mediante tres juegos de corchos y pizarras con formas de animales, cada uno de ellos con su propia personalidad. «Durante la campaña aprendimos un montón sobre aspectos comerciales», explican. Decididos a repetir con el micromecenazgo en futuros proyectos, recalcan que una de las virtudes de esta modalidad de financiación es «el 'feedback' que recibes. Ves cómo la gente se interesa y puedes saber si tu idea tendrá éxito», indican.

Una apreciación que comparte Tiago Lemos, alma mater de Hoopoe Running Apparel, una nueva marca decidida a revolucionar gimnasios, pistas de atletismo y carreras populares con sus coloridas camisetas técnicas tras conseguir 2.343 euros. «Este tipo de experiencias validan tu proyecto y te animan a seguir adelante con tus ideas», indica. Destaca también la visibilidad que da participar en campañas como la puesta en marcha por Gijón Impulsa. «Me ayudó a llegar a muchísima gente y recibí pedidos de Zaragoza, Cataluña e, incluso, de un chico español que vive en Atenas», relata.

También lograron cumplir su objetivo Factoría Norte Teatro y Surana, quienes recaudaron 3.986 para sacar adelante su libro ilustrado, disco musical y vídeo bajo el nombre de 'Historias de la mar serena'; los músicos de Proyecto Sol, que podrán publicar su nuevo trabajo, 'Canciones de amor y sombra' en versión vinilo tras reunir 3.545 euros, y Chabela Martínez, Sofía Seoane y Tom Dionisi, que ya tienen en imprenta el calendario para el envejecimiento activo de su proyecto Memoriarte, gracias a los 2.030 euros obtenidos. En total fueron 30.762 los euros que recaudaron, de forma conjunta, los ocho proyectos que lograron finalizar con éxito la campaña.

Un noveno, el de Ángel Espiniella y Evelyn Pérez, quienes proponían un sistema de alquiler de bicicletas entre particulares, no logró alcanzar su objetivo. Y, a las pocas semanas de empezar, el actor Pablo Mare tenía que retirarse al no poder obtener el permiso de Yasmina Reza para llevar al escenario su obra 'Arte'.