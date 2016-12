30.000 personas salvadas por una red

Si concentraran en un mismo lugar a todas las personas que ayudan al año, serían el noveno concejo asturiano de más de 20.000 habitantes. Solo una de ellas, Banco de Alimentos, reparte comida (27.000) a tantas personas como población suman Villaviciosa y Gozón. Otra, Cáritas, dio en Gijón más ayudas directas (5.494) que habitantes tiene Cudillero. Y sumadas las plazas de alojamiento que ofrecen entre todas (1.445) la villa de Jovellanos podría absorber todo el padrón de Ibias.

Esas son algunas de las cifras de la Red Activa de Inclusión, el pionero ente creado por el Ayuntamiento de Gijón en 2010 para coordinar toda la ayuda que ofrecían en la ciudad diferentes entidades sin ánimo de lucro. A las cinco fundadoras -Cocina Económica, Albergue Covadonga, Proyecto Hombre, Fundación Siloé y Cáritas- se sumaron en 2014 seis más: Banco de Alimentos, Mar de Niebla, Cruz Roja, Asociación Albéniz, ACCEM y Voluntariado Vicenciano. EL COMERCIO las reunió a todas para hacer el chequeo de una red que salva a 30.000 personas.

Y la principal conclusión es que «es muy positivo que exista la red», plantea desde Cáritas Pilar Díaz responsable de programas, «pero sería necesaria más coordinación», apunta desde Cruz Roja Constantino Vaquero, el presidente de la junta local. «Es posible que nosotros estemos dando ayudas a personas que cumplen los requisitos, pero que también las reciban de otras entidades. No lo sabemos», señala.

«Nos puede tocar a todos»

«Eso no significa que no necesiten esa ayuda o muchas más», aclara Cuqui Gómez, responsable del Voluntariado Vicenciano. «Con lo que nosotros damos, a muchas familias no les llega», lamenta ella, pese a que desde su local dan 6.240 servicios de ropa al año y 3.640 cestas de comida.

Una demanda en aumento. «La pobreza va a más», sentencia Héctor Colunga, desde Mar de Niebla, algo que rubrica la responsable de Cáritas en Gijón. Yolanda Miranda lo cuenta con un ejemplo que rompe clichés: «Es verdad que hay gente que vive muy bien, pero también muchas personas están en situación de pobreza. De todos los perfiles. Nosotros tuvimos a un ingeniero, con buena posición y familia numerosa, al que le tuvimos que pagar parte de la hipoteca durante año y medio. Se quedaron sin trabajo él y su mujer y, de repente, se vieron al borde de la exclusión».

Porque esa situación, la de exclusión, «nos pude tocar a todos. Nosotros hemos visto incluso a empresarios que, tras un problema, han tenido que recurrir a ayudas. Esta crisis ha llevado a muchas personas a situaciones que no se imaginaban», explica Constantino Vaquero.

«Lo que ocurre es que en España había muchas personas en situación vulnerable y la crisis les ha llevado a la pobreza», señala Pilar Díaz, mientras Héctor Colunga se pregunta: «¿Y qué estamos haciendo para solucionarlo? Porque las personas de 50 años que ahora quedan sin trabajo tienen difícil retorno al mercado». «Los contratos de horas no sirven de mucho», remacha el presidente de Cruz Roja Gijón. Lo sabe bien. Solo en ayudas directas su entidad «llega a 300.000 euros».

«Repartir no es el objetivo»

Una acción que a ninguna de las ONG le satisface. «Repartir es fácil», dice Yolanda Miranda. «Pero necesitamos ofrecer otras ayudas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de ayuda a escolares que no puede crecer porque necesitamos maestros voluntarios. Porque ayudar a los menores es ayudar a las familias. Para que salgan adelante», recuerda Constantino Viejo.

«Ese es nuestro objetivo: ayudar a la persona a recuperar su programa de vida», sentencia José Antonio García Santa Clara, fundador de Siloé. «Lo que nosotros queremos es que, una vez recuperados tras el paso por la calle, recuperen su autonomía personal», insiste el presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, entidad de la que depende la Cocina Económica.

Son Siloé y Cocina Económica dos de las fundadoras y que conforman el acceso a la red. La puerta depende del Albergue Covadonga, cuya directora, Cristina Avella, señala que en esa fase, la de primer acceso, «sí hay coordinación. Nosotros tenemos acceso directo a la aplicación municipal. Ahí volcamos todos los casos que recibimos».

El programa de alojamiento se ha convertido en un termómetro de la realidad de la ciudad. «Tenemos muchos problemas con las familias. Con menores conflictivos. Hay mucho trabajo por hacer», plantea Luis Manuel Flórez, Floro, director de Proyecto Hombre. La entidad, especializada en tratamiento de toxicomanías, tiene grupos de trabajo con menores. «Hacemos actividades para 23.000 personas», señala.

En la columna del debe, la Red Activa de Inclusión apunta dos elementos clave: salud mental y femenización de la pobreza. «Vemos a muchas personas enfermas sin recursos, solas y sin tratamiento. Ahí tenemos un problema al que no sabemos cómo dar solución», resume Héctor Colunga.

En cuanto a la femenización, Cristina Avella señala que «en el Albergue estamos en cifras históricas de mujeres. Los dos apartamentos para familias están ocupados continuamente». Quizás porque, como señala José Vicente, de Albéniz, «sobre la mujer siguen pesando las cargas familiares».

Unas cargas que quieren aminorar el batallón de voluntarios, casi 3.000, que colaboran en las once ONG. «Hay que agradecer mucho la implicación de los asturianos», destaca desde Banco de Alimentos María Velasco. Porque la red que salva a 30.000 personas está sustentada, sobre todo, en la solidaridad.