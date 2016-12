«Contribuiremos a que los alumnos se empapen de espíritu jovellanista»

Pudo haberse jubilado ya, pero no lo hizo porque dice que «el trabajo de profesor o te encanta o lo odias y yo estoy en el primer grupo». Además de las clases de biología, ahora asume la responsabilidad de presidir la asociación de antiguos alumnos.

¿Sirve una asociación de antiguos alumnos para algo más que para organizar una comida de hermandad al año?

Por supuesto. Aparte de alguna actividad nostálgica, que está bien que exista, una asociación de antiguos alumnos debe mirar para adelante. No se trata de renegar del pasado, sino de tener la vista en el futuro. El Instituto Jovellanos no es un centro cualquiera, porque es el más antiguo de España, y con una masa social amplia se puede tener una influencia no desperdiciable para divulgar su historia, pero también para desarrollar otras actividades culturales muy distintas a un almuerzo de hermandad.

«Celebraremos los 225 años del instituto con una exposición de maquetas de todas sus sedes»

Por ejemplo...

El Instituto Jovellanos organiza unas actividades en la Semana de la Ciencia que son relevantes y nuestra asociación puede ocuparse de desarrollarlas porque contamos con miembros que disponen de tiempo libre y pueden descargar de trabajo al centro. Dentro de dos años se celebrará el quinto aniversario de la muerte de Da Vinci y tenemos previsto montar una exposición de maquetas de sus máquinas que puede ser referente en Asturias. Ya tenemos 27 construidas, pero esperamos llegar a mostrar entre 30 y 35. Además, para conmemorar los 225 años de la fundación del instituto vamos a organizar una exposición con maquetas de todas sus sedes a lo largo de la historia, en colaboración con los actuales alumnos. Las posibilidades son muchas, porque no es lo mismo la fuerza de cada uno de nosotros individualmente que la de una entidad con 500 personas detrás.

Aunque al final no hubo votaciones, en su programa electoral planteó la creación de hasta once comisiones.

Trato con ello de implicar a la gente, de trabajar en campos muy diversos y de poner en marcha nuevas iniciativas. Junto a una comisión para la selección de candidatos a ser nombrados alumnos distinguidos o a los premios Campanil, que ya venimos entregando, queremos crear otras comisiones. Una sería la de ayuda al desarrollo, para promocionar ONGs que se dediquen a mejorar la educación en el Tercer Mundo con la búsqueda de apadrinamientos, difusión de objetivos y proyectos concretos, o el hermanamiento con un centro de África. Otra comisión se encargaría de la orientación a los jóvenes, con charlas sobre salidas profesionales para los alumnos de segundo de bachillerato desde una perspectiva muy práctica que, para los que opten por la Formación Profesional, por ejemplo, puede incluir visitas a empresas.

¿Por qué quiere modificar los estatutos?

Para ampliar el capital humano de la asociación con personas muy vinculadas al Instituto Jovellanos, que se identifican con él, pero que no fueron alumnos del centro. Es el caso, por ejemplo, de muchos profesores actuales. Aprobamos en una asamblea la entrada de amigos del instituto, pero fue en una reunión ordinaria y, al parecer, tiene que ser en una extraordinaria. Por esa razón, dichas personas, que están pagando su cuota y trabajando por el Jovellanos, fueron excluidos del censo en las pasadas elecciones. Queremos regularizarlo y que la asociación no solo sea de antiguos alumnos, sino también de amigos del Instituto Jovellanos.

¿Imprime carácter el paso por el Jovellanos?

Ya dije antes que no es un centro cualquiera. Con 223 años de antigüedad, probablemente no sea hoy el mejor instituto de España, pero sí creo que es un buen instituto. En todo caso, más que sentimiento de pertenencia al centro, me gustaría que los alumnos se empapen de espíritu jovellanista. Hay que saber un poco más de Jovellanos, porque muchos colectivos lo quieren para sí, pero la juventud no acaba de entrar por el personaje. La asociación quiere contribuir a difundir quién fue y qué hizo Jovellanos.

La estela de Hilario

¿Hace tiempo que tenía pensado optar a la presidencia de la asociación que ahora encabeza?

No. Hubo bastante de improvisación y nada de personalismo. Era otro profesor del instituto quien iba a presentarse con este proyecto, Hilario Mañanas, pero no podía hacerlo porque no fue antiguo alumno. A mí me gustaron sus ideas y le dije que si él no podía presentarse, lo haría yo. La persona no es lo importante sino el proyecto.

¿Qué equipo le acompaña?

Manuela Díaz es la vicepresidenta; Ignacio Entrialgo, el secretario; José Ramón Álvarez Miranda, el tesorero, y como vocales están Pepa Modia, Luisa H. Piñole, Guillermo Suárez, Jorge García Blanco y José Antonio Mateos.