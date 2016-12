Nuevo Roces recurre a Papá Noel

«Ninguneados» por las administraciones, los vecinos de Nuevo Roces decidieron ayer recurrir a Papá Noel en su lucha por poder acceder a servicios que consideran «básicos». Así, acudieron a la sesión plenaria disfrazados del popular personaje navideño y cuatro de sus elfos con objeto de dar la mayor difusión posible a sus más importantes reivindicaciones, las cuales ya plasmaron el pasado 17 de diciembre en el árbol de Navidad instalado en la escuela infantil del barrio con motivo de la visita de Santa Claus.

En total, fueron 135 los mensajes que pequeños y mayores dejaron en el árbol y casi trescientas -299 concretamente- las peticiones que incluían en ellos. Tras leer y analizar una por una, los miembros de la asociación de vecinos de Nuevo Roces elaboraron un dossier que ayer entregaron a diferentes representantes políticos municipales con la intención de hacerles conocedores de las reclamaciones más apremiantes del barrio.

Sin supermercado

«Sabemos que es una carrera de fondo, pero no por ello vamos a dejar de luchar»

En el texto las solicitudes se dividen en dos grupos: aquellas relativas a iniciativas privadas y las que requieren una inversión pública. En este último, lo más reclamado, con diferencia, fueron la apertura de un consultorio médico, con 49 mensajes, y la creación de un colegio y un instituto, presentes en 44 de las papeletas. Les siguieron de cerca, con 31 y 27 'votos' respectivamente, dos peticiones que son también habituales: la apertura de accesos seguros al barrio y la creación de más parques y zonas infantiles para los niños de la zona.

La lista continuó con la petición de equipamientos deportivos, mencionada en 14 ocasiones; mejoras en el transporte público, presente en 7 de los mensajes, un incremento de la seguridad vial y ciudadana, con otros 7 'votos'. Por último, tres personas reclamaron más limpieza, tanto de las calles como de las parcelas sin urbanizar, y otras dos solicitaron la construcción de un centro municipal. También hubo quien pidió un cajero ciudadano.

Dentro de la iniciativa privada, plantearon un total de 113 carencias, lo que supone un 38% del total. Hay tres peticiones que se repiten con mayor frecuencia. Se trata de la de una farmacia para el barrio, que apareció en 47 mensajes; seguida de un supermercado (32), y por la instalación de un cajero u oficina bancaria (23). También dejaron patente la necesidad de más tiendas, una discoteca, una pescadería, una lavandería, un estanco, una escuela de música, una ludoteca e, incluso, una granja de animales.

600.000 euros para accesos

«Nuestras peticiones siguen siendo las mismas que hace un año, pero es que la actitud del Ayuntamiento tampoco se modificó. Siguen en las mismas», explicaba ayer a EL COMERCIO el secretario de la asociación de vecinos y encargado de encarnar a Papá Noel en el Pleno, Óscar Martínez. Los ánimos en el barrio, asevera, no decaen. «Sabemos que ésta es una carrera de fondo, que las cosas van a ir despacio, pero no por ello vamos a dejar de luchar. Seguiremos peleando y llevando a cabo todas las acciones que podamos para conseguir tener los mismos servicios que el resto de la ciudad, ya que para cobrarnos los impuestos sí se acuerdan de nosotros», apuntó. En este sentido, indicó que durante los meses de invierno las concentraciones en la rotonda de entrada al barrio se dejaron a un lado por lo pronto que oscurece, pues suelen participar menores y no es seguro. «En cuanto vuelva el buen tiempo saldremos de nuevo», avanzó.

Respecto a la aprobación en el Pleno de ayer de 600.000 euros procedentes de los presupuestos participativos para la creación de accesos al barrio, Martínez reconoció que no se lo creerán hasta que no lo vean realizado. «Llevamos año y medio con la sede vecinal paralizada pese a que estaba comprometida desde 2014, así que no nos fiamos. Nosotros no entendemos de victorias parciales, así que hasta que no veamos ese presupuesto ejecutado, no celebraremos nada», aseveró.

Asimismo, hizo hincapié en que, «quitando esta partida, que fue una iniciativa que surgió de los propios vecinos, no hay ni una sola inversión para el barrio en los presupuestos municipales. No cuentan con nosotros para nada», lamentó.

Para demostrar su afirmación hizo mención al plan de mejora de Nuevo Roces que fue aprobado en el Pleno del pasado 13 de julio. «No se avanzó nada en ninguno de los ocho puntos de los que consta el plan», indicó. «Nos ningunean, pues directamente no contestan a las peticiones que hacemos por escrito o lo hacen con una tardanza excesiva».