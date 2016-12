Otra «nube negra» sobre la zona Oeste

«Así quedó mi coche tras la nube de vapor del domingo». Este texto lo enviaba ayer Inés Prada, vecina de Jove, junto a una fotografía en la que se aprecia cómo su coche está completamente cubierto por el polvo rojizo metalizado al que los vecinos de la zona Oeste ya están habituados. Así, entre la indignación y el humor resignado de quien sabe que lucha contra gigantes, comentaban los afectados el nuevo episodio contaminante acaecido en pleno día de Navidad, momentos antes de que la situación se repitiese. En esta ocasión la mancha surgió ayer en torno a las 19 horas, según señalaron los testigos. «Al ser de noche no pudimos tomar fotos», lamentó Mari Nieves de Abajo, residente en La Calzada y una de las primeras en dar la voz de alarma durante un paseo por el Puerto Deportivo. Eso sí, fueron varios los que, una vez más, dieron parte a la Policía Local.

Desde la empresa, sin embargo, volvieron a negar que se hubiese producido un incidente medioambiental. «La columna de humo procedía del 'sínter' y es algo completamente normal. En esta ocasión debía haber algo de humedad en la chimenea, lo que hizo que la columna adquiriese un color blanquecino y mayor opacidad. El efecto del sol a esas horas de la tarde hizo que se viese como una nube oscura, pero no lo era», explicaron fuentes de Arcelor. Reconocieron la presencia de agentes de Policía Local en las instalaciones, pero recalcaron que éstos no llegaron franquear la puerta de entrada. «Comprobaron que no había nada fuera de lo normal y se retiraron».

A los vecinos, sin embargo, no les convence la versión ofrecida por la empresa, como tampoco les convencieron las explicaciones acerca de la nube del pasado domingo. «¿Desde cuándo el vapor de agua es negro? Que no intenten hacernos tontos, pues llevamos muchos años soportando todo esto», aseveraba a EL COMERCIO Roberto Fernández, vecino de la Campa Torres. Igual que sucedió el día de Navidad, ayer fue testigo de excepción del suceso, y también pudo olerlo. «De nuevo era un olor como a quemado, pero con un toque químico. Muy raro y molesto, de estos que se te meten por la nariz», explicó.

Desde la empresa insisten en que «no se produjo ningún incidente ambiental»

Cuatro lavadoras al día

Desde su posición 'privilegiada', en el polígono de La Peñona, en Veriña de Abajo, Tamara Tuya es de las primeras en percibir siempre incidentes como los de ayer o el pasado domingo. «Estoy acostumbrada a las nubes y al humo, pero la verdad es que cuando sale alguna de gran tamaño me asusto, pues no sé si es peligrosa y debo encerrarme en casa o qué», explicó. Tiene motivos par preocuparse, pues desde que se mudó con su familia desde La Calzada a La Peñona, el asma de su hijo Aarón, de ocho años, «empeoró considerablemente. Ahora tenemos que llevarlo al hospital cada tres o cuatro semanas», aseveró.

El abundante polvo, agregó, es otro serio problema al que se enfrenta a diario. «El coche tengo que limpiarlo todos los días con vinagre, pues si no el polvo de mineral se queda incrustado y no sale. Y lo mismo pasa con la ropa, tanto de vestir como de cama. Pongo cuatro lavadoras al día», se quejaba. Pese a disponer de un amplio terreno no puede tener huerto, pues tras intentarlo un año se vio obligada a tirar todo a la basura. «No se podía aprovechar nada, ni las cebollas que nacen bajo la tierra», lamentó, y mostró una de sus gallinas blancas, completamente cubierta del polvo negro, para probar sus palabras.