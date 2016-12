Los presupuestos salen adelante en un Pleno que amplía la brecha de la izquierda

Sin sorpresas en cuanto a su resultado, pero en un ambiente de constante tensión. Las hostilidades dialécticas entre los grupos de la izquierda protagonizaron ayer el Pleno de aprobación de los presupuestos municipales para 2017, hasta el punto de que el concejal Pablo González llegó a hablar de «un asesinato político en directo» entre dos antiguos socios de gobierno en la ciudad como son el PSOE e IU. Las cuentas, como estaba previsto, salieron adelante con el voto a favor de los ocho ediles de Foro y los tres del PP, la abstención de Xixón Sí Puede e IU y el rechazo de PSOE y Ciudadanos. Pero además de los primeros presupuestos aprobados del mandato, la última sesión plenaria del año dejó como resultado la absoluta ruptura de puentes entre la izquierda de cara a una posible alternativa de gobierno a Foro.

La espita la abrió el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien aprovechó la tribuna que brindaba el Pleno para responder «a quienes llevan días reprochándonos que íbamos a darle un balón de oxígeno a la derecha. Nuestra abstención a quien le da un balón de oxígeno es a la ciudad, que no puede permitirse una legislatura entera perdida. Porque una segunda prórroga nos llevaría casi con toda seguridad a una tercera en 2018 y una cuarta en 2019. Pero más multipartidismo no puede significar más bronca y más incapacidad para resolver los problemas de los ciudadanos». Martín argumentó que «el presupuesto de 2017 no será un proyecto del gobierno, sino un presupuesto plenario y de mestizaje en el que casi todos nos veremos reflejados en algunas partidas, aunque no en otras. Y siempre será mejor que prorrogar de nuevo los presupuestos de 2015, que por cierto salieron adelante por la abstención del PSOE».

Esta referencia no agradó al portavoz socialista, José María Pérez, quien recordó que si entonces su grupo hubiera votado en contra de las cuentas de Foro, éste habría tenido la oportunidad de aprobarlas en solitario y sin enmiendas a través de la junta de gobierno. «¿Era mejor permitir eso y que por ejemplo saliera adelante la privatización del servicio de salvamento, como preveían?», preguntó.

El concejal acusó al partido del gobierno de «practicar desde que nació un travestismo político en una carrera por la supervivencia en la que le da lo mismo pactar una cosa que la contraria» y lamentó «que otros que se llamaban alternativos estén dispuestos a hacer de cómplices de sus políticas y vendan su rendición como un éxito». Pérez consideró que lo aprobado ayer «es más de lo mismo que hemos venido padeciendo desde hace cinco años, y de ello serán responsables Foro y sus socios, que en lugar de conseguir un cambio de orientación del gobierno nos quieren vender una moto que saben que no funciona».

La investidura de Rajoy

En su réplica, Aurelio Martín miró hacia La Moncloa y recordó a los socialistas que «no es lo mismo dejar pasar un presupuesto que dejar pasar un Gobierno como el del PP. Eso sí que es una rendición política e ideológica». Como defensa de su abstención ante las cuentas, explicó que su partido ha mantenido encuentros con representantes sociales, sindicales y vecinales, en los que todos coincidían en la importancia de contar con unos nuevos presupuestos. «¿Su posición la avala alguien en la ciudad? Yo creo que nadie», respondió al portavoz socialista. «Nadie discute que nos hubiera gustado jugar en otro escenario, con otro gobierno. Y por eso propusimos un gobierno compartido de la izquierda que no fue posible. Pero ni estaremos en el no por el no, ni nos vamos a entretener en la melancolía. Quienes quieran desbloquear esta situación, que hagan propuestas que pongan por delante un programa de izquierdas y no quién debe ser el alcalde».

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, ironizó con el rechazo manifestado por varios grupos a la puesta en marcha de un programa de renta social municipal. «Veo que hemos acertado con la propuesta, porque es atacada por todos los lugares, desde la supuesta izquierda hasta la derecha». Aseguró que esta medida no sería necesaria «si el PSOE hubiera pactado con Podemos en Madrid, pero ahí sigue latente el cadáver del secretario general al que no le permitieron hacerlo». Destacó el «camino conjunto» transitado por su formación e IU para lograr la introducción de cambios en los presupuestos y aseguró que los de 2015 «en los que se abstuvo Santiago Martínez Argüelles, eran menos sociales y menos inversores».

José María Pérez concluyó este intercambio de reproches preguntando a sus compañeros de bancada «si creen que sobre la base del discurso que han hecho hoy aquí se puede cimentar un acuerdo de izquierdas». El portavoz socialista consideró que «IU ha decidido perder su voz propia en la ciudad para entregársela a Xixón Sí Puede» y lamentó «que vendan humo a sabiendas, porque lo único que les importa es el 'sorpasso', que condiciona sus actuaciones más que ninguna otra cosa. Por eso son cómplices de un presupuesto que tiene la misma vocación de papel mojado que los de los años anteriores».

'La amenaza fantasma'

Desde el PP, único partido de la oposición que se pronunció a favor de las cuentas, el concejal Pablo González hizo un símil entre los diferentes presupuestos de Foro y los capítulos de 'La guerra de las galaxias': «Si los de 2012 eran 'Una nueva esperanza', estos son 'La amenaza fantasma', porque después de cinco años de saga presupuestaria seguimos con las mismas debilidades y nos presentan unas cuentas anquilosadas e inflexibles donde todos los recursos están comprometidos». El edil aseguró que con su voto favorable «solo queremos evitar que esto se convierta en un infierno o algo peor», aunque dejó patente su rechazo a medida como la renta social: «Nos gusta la creación de riqueza, no los subsidios».

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, justificó su rechazo al presupuesto en su carácter «continuista y poco inversor, hasta el punto de que habrá más dinero para pagar por el pasado, a través de la deuda, que para invertir en el futuro». Añadió su oposición a la renta social municipal, «que tiene demasiados riesgos y creemos que será insostenible en el tiempo».

El portavoz de Foro, Fernando Couto, destacó el trabajo desarrollado por su grupo para alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación del presupuesto y advirtió de que «las negociaciones suelen acabar en fracaso para quienes, a la hora de elegir entre la ciudad y el partido, eligen el partido». Recordó que el PSOE fue es el único partido que ha votado en contra tanto de los dos últimos presupuestos (2016 y 2017) como del PGO. «Nosotros buscamos armonizar posturas. Quienes deben dar explicaciones son quienes van a las negociaciones en términos de 'o estás conmigo, o contra mí'», apostilló.