El buen tiempo agudiza la contaminación sobre Gijón

Desde hace días toda la Península Ibérica se encuentra bajo la influencia de un potente anticiclón que provoca que en Asturias prácticamente no llueva, los vientos sean muy leves y haya una presión elevada. En condiciones normales, significaría días de buen tiempo, con cielos despejados y muchas horas de sol. Pero esas condiciones meteorológicas también presentan un problema, como es la concentración de la contaminación sobre la ciudad, pues no hay lluvia o viento que ayude a disiparla. Eso es lo que está ocurriendo estos días sobre Gijón. Ayer mismo, desde las afueras era visible una densa 'boina' contaminante que se cernía sobre prácticamente todo el municipio.

Lo que era claramente visible a los ojos de los ciudadanos no parecía tan claro para los equipos de las estaciones de control de la calidad del aire que el Principado de Asturias tiene en la villa de Jovellanos. Las seis estaciones daban una calidad de muy buena para parámetros de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y benceno. La situación era buena para las partículas PM10 y solo destacaba un regular en las partícula PM2,5 detectadas en la estación de Santa Bárbara.

Madrid, Barcelona y Gijón

Solo se prevé que pueda llover un poco el próximo lunes. Después, más sol

167.775 asturianos respiraron ayer una calidad de aire deficiente

Esos datos contrastaban con los del Centro Nacional de Supercomputación, que ofrece pronósticos de la calidad del aire a partir de los valores registrados en tiempo real y otros elementos como las condiciones meteorológicas. En prácticamente todos los niveles que analiza, pero especialmente en lo relativo al dióxido de nitrógeno, este centro tecnológico indica que para hoy y las próximas horas la mayor concentración de contaminación del país se registrará en Madrid -han tenido que poner restricciones a la circulación de vehículos-, Barcelona y el área de Gijón. Y, al parecer, esa situación se va a prolongar durante bastante tiempo, pues no se prevén lluvias ni vientos de importancia en todo lo que resta de semana. Quizás para el próximo lunes puedan caer algunas gotas, pero el resto de la semana inaugural del mes de enero continuará siendo seca.

Los gijoneses están especialmente sensibilizados con todo lo que tenga que ver con la contaminación. No en vano, han sido varios los capítulos de nubes de polvo de carbón que se cernieron sobre la ciudad procedentes del puerto de El Musel o sospechosas nubes que llegaban sobre la zona Oeste desde las diferentes instalaciones industriales del municipio. El último capítulo tuvo que ver con la acería de Arcelor en Veriña. La empresa aseguró que se trataba de una nube de vapor despedida por haber apagado con agua los restos de fundición que quedaban en un horno alto. No pensaban lo mismo los vecinos y ponían como prueba la suciedad que había sobre sus viviendas o sus vehículos. El Principado aseguró que analizaría los datos de este suceso.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, ha exigido información y un próximo encuentro para tratar este asunto a los responsables de la acería en la región. Y espera que se celebre pronto. Moriyón recordó ayer que «de la misma manera que fui muy crítica con la Autoridad Portuaria de Gijón y tuvimos un momento crítico que ya pasó, porque están tomando muchas medidas y muy buenas, ahora lo tengo que ser con Arcelor».

La regidora indicó que hace unos meses ya se reunió con los responsables de la factoría y ahora reflexiona: «Yo no quiero entrar en su casa ni intervenir, porque quien realmente tiene que hacer que se cumpla la ley es el Principado. Pero solo les pedí una cosa muy fácil, que mantuviéramos un diálogo fluido las dos partes. No sabemos si lo del otro día fue vapor de agua y no hubo peligro, pero hay que decirlo e informar a la gente para que esté tranquila». La regidora advierte de que la comunicación entre Arcelor y el Ayuntamiento de Gijón «no es satisfactoria. Estamos descontentos». Por eso, ayer mismo, según precisó, emplazó a la empresa a mejorarla. «Dirigí una carta al máximo responsable de Arcelor en Asturias en la que le pido que nos sentemos, porque creo que lo que está pidiendo el Ayuntamiento es lo mínimo, que se informe, porque todo lo que tenemos es a través de la Policía Medioambiental», aseveró.

Previsión agorera

Entre tanto, lo cierto es que por mucho que digan las instituciones la realidad es tozuda, máxime si lo avalan los datos. El Centro Nacional de Supercomputación también hace referencia a la población expuesta por comunidades autónomas según los criterios del índice de la calidad del aire que respira.

En el Principado de Asturias, con datos del día de ayer, solo respiraron una buena calidad de aire 280.828 del millón de ciudadanos de la región. Una calidad moderada era la que tenían otros 633.304 asturianos, mientras que se tuvieron que conformar con una calidad deficiente del aire otras 167.775 personas. Y los próximos días no serán mejores.