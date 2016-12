«Mi hija Irene vino con un roscón de reyes bajo el brazo»

Como si de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' se tratase, y tomando el ejemplo del excéntrico Willie Wonka, once roscones de reyes guardarán de nuevo en su interior una grata sorpresa para los más golosos. La empresa asturiana Panrís distribuirá por todas sus tiendas un clásico de la repostería navideña que, además de contar con hojaldre y un relleno de almendra, podrá albergar un vale de 500 euros que alegrará las fiestas a más de uno. «Cogimos dos, uno para mis padres y otro para mis suegros. En esa época estaba embarazada y cuál es la sorpresa cuando me llaman para decirme que han encontrado un vale de 500 euros. En vez del pan, Irene vino con un roscón bajo el brazo», explica Jennifer Olmos, una de las premiadas la pasada Navidad. A la hora de preguntarle por el destino del premio, esta madre señala al carrito y concede mientras sonríe: «Con todos los gastos que da ésta no había opción a otra cosa».

El desayuno convocado por la empresa panadera en el Casino sirvió ayer para presentar la nueva hornada de roscones y, a su vez, conocer las historias de los que ya ganaron. Es el caso de Ana Fernández, quien junto a sus hijos Adrián y Nerea relataba cómo el padre encontró el vale tras cortar y repartir el dulce durante una comida. «Nunca te esperas ganar este tipo de cosas, la verdad es que es una alegría inmensa», explicó. En su caso, el destino de estos 500 euros fue, también, bastante pragmático. «Lo destinamos a comprar un lavavajillas, que lo necesitábamos bastante», afirmaba esta vecina de Gijón. Este año se repetirá experiencia, aunque está por ver si la suerte vuelve a sonreírles por segundo año.

Sobre la bocina

Ningún Niño Sin Cenar espera dar más de 1.500 menús el día de la cabalgata de reyes

Este premio gordo también recayó a principios de año sobre la ONG Ningún Niño Sin Cenar, que actúa en Gijón contra la pobreza infantil y la exclusión social. Según relataron los organizadores, durante la pasada campaña navideña faltaba un agraciado por reclamar su premio, por lo que tomaron la decisión de otorgárselo a esta asociación. Sin embargo, casi sobre la bocina, apareció la premiada para reclamar lo que le correspondía. «Decidieron seguir donando ese medio millar de euros, así que por nuestra parte encantados», afirmó Blanca Menéndez, coordinadora de la entidad solidaria.

A su juicio, estos 500 euros «hacen mucho más de lo que se cree» para ayudar a las más de mil familias que se atiende desde la organización. De hecho, de cara a la víspera del día de reyes, la ONG ya ha anunciado su II Cena Solidaria, en la que planean dar más de 1.500 menús. El horario de recogida de alimentos será el próximo día 5 de 12 a 17 horas en su sede.