Jaime Alonso de Linaje, único candidato a dirigir el Festival de Cine

Ya solo queda un candidato a dirigir, al menos durante los próximos dos años, el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Tras una semana de dudas debido a que dos de los tres finalistas no disponen de la certificación oficial del nivel de inglés requerida, la comisión encargada de la elección decidió ayer no modificar las bases para dar cabida a títulos alternativos y seguir las bases del concurso a rajatabla. Tras conocer que el hasta ahora director del certamen, Nacho Carballo, carece de dicha titulación y confirmar que el programador del Festival de Locarno (Suiza), Gonzalo de Pedro, recibió ayer mismo la notificación de que su candidatura fue desestimada, solo queda un posible finalista: el vallisoletano Jaime Alonso de Linaje Verdugo.

Según se puede leer en su currículum, quien fue durante tres años coordinador general de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) es poseedor del 'Certificate in Advanced English' (Certificado de Inglés Avanzado, equivalente a un C1 oficial) que otorga la Universidad de Cambridge. Asimismo, este periódico pudo confirmar que Alonso de Linaje aportó en su momento el título oficial de nivel B2, lo que le ha abierto las puertas de la última fase del concurso.

No obstante, el candidato todavía debe enfrentarse a una última entrevista, el próximo 10 de enero, donde tendrá que defender su proyecto ante la comisión. «Lo más probable es que el mismo día se sepa si hay o no nuevo director del FICX», reconocía ayer a EL COMERCIO el concejal y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador. No quiso, sin embargo, confirmar que era el vallisoletano el único candidato que se sometería a dicha entrevista, siguiendo con la cautela y el secretismo que envuelve, en las últimas semanas, todo el proceso.

El finalista deberá defender su proyecto ante el jurado el 10 de enero

Posibilidad de impugnar

Los candidatos rechazados podrían impugnar la decisión que les deja fuera de la carrera por la dirección del FICX, algo que podría estar ya planteándose Nacho Carballo.

Jaime Alonso de Linaje ha trabajado durante seis años en la Seminci como miembro del comité de selección; como coordinador general entre 2010 y 2013 y como asesor de 2008 a 2010. Diplomado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de Gales y en Dirección Cinematográfica por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), también trabajó en las ediciones 31 y 32 de la Mostra de Valencia y en el Festival de Cine de Málaga entre 2006 y 2010. Tiene, asimismo, una dilatada experiencia como crítico, docente, director y guionista de cine.

EL COMERCIO se puso ayer en contacto con Alonso de Linaje, quien prefirió no hacer declaraciones «por respeto a un proceso que todavía sigue en marcha» y de cuya marcha, aseguró, no tiene ningún conocimiento más allá de lo publicado hasta ahora en los medios de comunicación.