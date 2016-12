Moriyón: «En Servicios Sociales necesitamos a alguien con energía para sacar todo adelante»

«Cada cierto tiempo hay que cambiar, porque es necesario renovar las ideas. Me pasaba ya en el Hospital de Cabueñes. Y el Ayuntamiento tiene que estar muy en la calle, en el día a día. Los equipos cambian, hay que adaptarse a los tiempos». Después de que el gobierno acordara la destitución de la directora de la Fundación de Servicios Sociales, Pilar del Amo, la alcaldesa defendía ayer en una entrevista en Onda Cero la renovación de caras en los puestos de responsabilidad de la administración, en particular en un área que en 2017 asumirá una importante carga de trabajo con la puesta en marcha de la renta social. «Necesitamos a alguien que ayude a la concejala, que trabaja muchísimo, y que venga con nuevos aires y energía suficiente para llevar todo esto hacia arriba», apuntó en referencia al perfil que se buscará en el concurso público que prevén abrir para cubrir la plaza de Del Amo.

La regidora consideró que tras la aprobación del presupuesto «comienza un nuevo ciclo en el que tenemos el gran reto de la renta social. Habrá que pensar mucho, darle muchas vueltas a la cabeza y hacer unas buenas bases para que llegue a todas las personas que la necesiten. Y que todo vaya rápido, porque a veces las ayudas van lentas o no alcanzan realmente a todo el que deben. Necesitamos darle a esto un impulso muy importante y creo que para eso se necesita una persona nueva». Moriyón negó que este cambio sea una imposición de otras fuerzas políticas y recordó que «ya hemos hecho cambios en los equipos y en todas las áreas, y lo único que oigo, por ejemplo de los trabajadores, son cosas buenas. Son personas que llegan con energía para afrontar un cambio, de la misma manera que dentro de dos años y medio yo me iré de la Alcaldía y llegarán otras personas, espero que de mi grupo político. Lo bueno es renovar ideas».

Las explicaciones no convencieron al principal partido de la oposición, el PSOE, que ayer definía esta destitución, adelantada por EL COMERCIO, como «el primer pago de Foro a sus socios de gobierno, Izquierda Unida y Podemos, por el apoyo otorgado a los presupuestos». El concejal socialista José Ramón García aseguró que su grupo «ha sido muy crítico con la gestión de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, pero el problema no reside en las personas, sino en las políticas desarrolladas, que son meramente asistencialistas. Y vistas las cuentas para 2017, van a seguir siéndolo». En este sentido, más que un cambio de orientación lo que el PSOE percibe en la decisión del gobierno es «una muestra más de su falta de rumbo y del desastre en el que han convertido las políticas sociales de la ciudad».

Una noticia «positiva»

Posición muy diferente fue la del portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, quien consideró «positiva» la noticia del cambio de dirección en Servicios Sociales. «En el Pleno sobre el estado del municipio ya dijimos que era necesario, dado el mal funcionamiento de la concejalía y el malestar que existía entre los trabajadores del área. Esperemos que sirva para impulsar una nueva política social y que el dinero se ejecute y llegue a la gente más necesitada». Con respecto a las palabras del PSOE sobre la posible influencia de esta formación en la decisión de Foro, recordó que el grupo socialista «lleva tiempo diciendo que todo lo que se hace en esta casa es el pago a algo. No hay nada de eso, ni negociaciones en mesas camilla». Según Suárez, las supuestas prácticas que denuncian «son las formas viejas de hacer política que conoce el PSOE, que sufre el resquemor de haberse quedado aislado en la ciudad».

El portavoz de la formación morada recordó que su grupo «hace propuestas, que son públicas y luego el gobierno puede aceptarlas o no. Por ejemplo, no han tenido en cuenta los cambios que hemos planteado para el alquiler de El Molinón».

Desde el PP, el concejal Pablo González manifestó su «respeto» a la libertad del gobierno para «nombrar, apartar, quitar y poner al equipo directivo que considere necesario», aunque mostró su preocupación por la posibilidad de que «el acuerdo presupuestario con la izquierda vaya más allá de los números. Que pacten lo que quieran, pero de políticas, no de personas». Advirtió de que «si Podemos empieza a pedir cabezas, mal vamos, porque esto no habría hecho más que empezar. Son depredadores políticos que no se conforman con influir en un área, lo quieren todo».

Aurelio Martín, de IU, señaló que «es el gobierno quien sabe qué cambios debe hacer para gestionar los recursos municipales de una manera más eficaz y para cumplir con el presupuesto que se acaba de aprobar y con los acuerdos plenarios». Recordó que Servicios Sociales «es una de las áreas donde más remanentes quedan sin ejecutar y presenta deficiencias obvias y evidentes. Necesita un nivel de eficacia mucho mayor».

Finalmente, el edil de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, señaló que la fundación municipal «necesita cambios estructurales que van más allá del cese de su directora». Consideró que la medida adoptada por el gobierno «es una nueva cesión a Xixón Sí Puede» que relaciona con «el posicionamiento crítico que siempre mantuvo Pilar del Amo en relación a la renta social. Este cese genera aún más incertidumbres sobre ese programa, aún sin diseñar».