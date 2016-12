El santero cubano, condenado por la venta fraudulenta de un piso

Un año y medio de cárcel para el santero cubano Camilo P. V. por un delito de estafa en la venta de un piso que heredó de su esposa, la acaudalada farmacéutica Carmen Represa, fallecida en 2009. La magistrada del juzgado de lo Penal número 3 condena también a Marcelino V. P., agente comercial, por los mismos hechos. Considera probado que en la operación de venta de la vivienda de la calle Celestino Junquera «ambos acusados actuaron de común acuerdo y con ánimo de defraudación, omitiendo las afecciones que gravaban la vivienda y que de haberlo sabido el comprador no la hubiera adquirido». Además de la pena de cárcel, deberán indemnizar al perjudicado con 6.000 euros por los daños morales provocados y con el importe que le sea reclamado por los servicios tributarios como propietario del inmueble, tal y como solicitaba el abogado de la acusación particular, Francisco Pérez Platas.

El viudo de la farmacéutica -fallecida la noche de bodas en Cuba- adquirió a título de herencia, entre otros muchos bienes, dicho piso de la calle Celestino Junquera. Trece días después, el ahora condenado Marcelino V. P. presentó, en representación del santero cubano, la liquidación del impuesto de sucesiones en las oficinas del Principado por un importe de 754.314 euros. En septiembre de 2009, Camilo transmitió a través de escritura pública al otro procesado la vivienda como compensación de las deudas que tenía con él, «omitiendo que se encontraba pendiente de que se aceptara la liquidación del impuesto de sucesiones presentada». Tan solo dos semanas después, Marcelino V. P., firmó un contrato de compraventa con el ahora denunciante, por lo que recibió en concepto de arras 8.000 euros. El 15 de octubre de 2010 se formalizó la escritura por el precio de 198.000 euros, volviendo a omitirse que el impuesto de sucesiones no había sido aún aprobado. El 18 de enero de 2012, el Principado inició el procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria contra el nuevo propietario del piso como consecuencia de la insolvencia parcial de Camilo P. V, que ascendía a más de tres millones de euros. El matrimonio no fue reconocido en España, por lo que el impuesto de sucesiones no se correspondía como el de heredero legítimo.

Carmen Represa murió sin descendencia. Era propietaria de una farmacia en el barrio de La Arena y varios pisos, así como de una abultada cuenta bancaria. Precisamente, por la venta de otros dos pisos que vendió en condiciones similares al que ahora le ha valido la condena de prisión fue juzgado y posteriormente absuelto por los tribunales. Consideraron que no era «posible inferir que Camilo actuara con engaño y movido por un ánimo defraudatorio», sino por un desconocimiento en lo que a derecho tributario se refiere.

El santero cubano fue detenido por la Policía Nacional a principios de este año por haber robado joyas de oro y 800 euros de un sobre en el piso de una mujer de 56 años que a diario le invitaba a comer para que el hombre tuviese algo que llevarse a la boca pues, según su testimonio, no tenía dinero ni para comprar pan.