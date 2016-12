El empresario de peluquerías y miembro del Club Rotary Gijón Germán Heredia se postula como nuevo presidente de la Unión de Comerciantes de Asturias, donde en la actualidad ocupa el cargo de vicepresidente, una vez que David Argüelles concluya su mandato, en noviembre del próximo año. Argüelles, a punto de cumplir los ocho años que, como máximo, se puede ejercer la presidencia de la asociación, recordó ayer públicamente que afronta sus últimos meses como presidente de la Unión de Comerciantes. Lo hizo durante su intervención en la entrega de premios del concurso de escaparates navideños, un acto que tuvo lugar en el Museo Casa Natal Jovellanos. «Ésta será la última vez que afronte este concurso como presidente. Llevo desde el año 2009 al mando y he de decir que me ha tocado la etapa más larga y dura que ha estado marcada por la crisis», comentó antes de lanzar un mensaje a los comerciantes gijoneses: «Sin vosotros no habría vida en la ciudad».

Ejemplo del poder de atracción y el dinamismo del pequeño comercio local al que él mismo hacía referencia fueron los seis negocios premiados en el tradicional concurso de escaparates de Navidad, que este año cumplía su 34 edición y al que se presentaron cincuenta propuestas bien distintas. De entre ellas, el jurado destacó la estampa invernal de una pequeña aldea creada por el establecimiento de moda infantil Triciclo. La tienda de la calle Jovellanos obtuvo el primer premio en la categoría de 'Tradición', mientras que en el apartado de 'Originalidad', el primer premio fue para Elena Castilla Decoración.

El resto de distinciones fueron para Abanico Moda -en cuyo escaparate destaca una gran chimenea de ladrillo rojo- y la tienda de alimentación Eva María -con un muñeco de un abuelo que lee un cuento, entre varias cestas con productos- en la categoría de 'Tradición', y para la farmacia Castillo Granda -con un gran tren, una casita de chucherías y muñecos de jengibre- y la Bombonería Gloria -y su ciudad nevada- en la de 'Originalidad'. El jurado estuvo integrado por la periodista Rocío Menéndez-Traba; Raúl Milán, en representación de la Federación de Empresarios, y el presidente de la Federación de Asociaciones d e Vecinos, Adrián Arias.