Expendedoras y microondas para paliar la falta de cafetería en el Grupo

Los socios del Real Grupo de Cultura Covadonga pueden volver a tomar un café o un tentempié entre entrenamientos. El pasado jueves, dos días antes de que finalizase su contrato, quien fue hasta ahora responsable del servicio de hostelería decidió «de forma unilateral y sin avisar» no abrir la cafetería, ante la sorpresa de socios y directiva. Como respuesta, los responsables de la entidad deportiva instalaron, «a contrarreloj», varias máquinas de vending, mesas y microondas en dos salas anexas a la cafetería que entraron en servicio a media mañana de ayer. Se trata de «una solución temporal que se prolongará, como mucho, dos semanas hasta que los nuevos adjudicatarios del servicio comiencen a ofrecer sus servicios en la terraza de verano», explicaron fuentes de la directiva.

Durante los próximos días se llevarán a cabo obras de acristalamiento de dicha terraza para cerrarla y evitar el mal tiempo típico de esta época. Los adjudicatarios, La Buena Vida y La Tonada, ofrecerán un servicio básico de cafetería en dicho lugar durante el tiempo que duren las obras de remodelación de la cafetería del Grupo, que podrían prolongarse «unos dos o tres meses».

Desde la directiva grupista se mostraban ayer «sorpendidos» por la forma de proceder del hasta hoy responsable del servicio, Fernando Blanco. «Lo que hizo inclumple el contraro y nuestros servicios jurídicos estudiarán el caso para decidir si se deben emprender acciones administrativas. No queremos ir en contra del actual adjudicatario, pero sus acciones están perjudicando a los socios y a la entidad, algo que no podemos tolerar», explicaron a EL COMERCIO. No obstante, quisieron recalcar «que lo importante ahora es ofrecer la mejor solución a los socios y tratar de sacar adelante el proyecto elegido».

Los responsables del Grupo quisieron aclarar que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación del servicio, como llegaron a insinuar algunos socios, quienes vinculaban a César Telenti con la directiva grupista y La Tonada. «Telenti no es miembro de la directiva, sino un socio más, y puede tener las relaciones empresariales que quiera», aseveraron.