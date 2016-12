«A fecha de hoy la moción de censura es algo irreal y no está en el debate»

¿La votación que se dio en el Pleno de presupuestos marca un nuevo escenario político?

No. Es el mismo que tenemos desde junio de 2015.

El PSOE habla de Xixón Sí Puede e IU como «socios» del gobierno y les anima a entrar en él.

Ni Xixón Sí Puede, ni IU, ni Foro nos planteamos esa hipótesis. Esa propuesta es fruto de la frustración del portavoz socialista al verse completamente aislado en el Pleno. Este ha sido un año muy duro para el PSOE, tanto por su división a escala nacional como por la impotencia que sienten en Gijón. Cinco años y medio después de perder el gobierno de la ciudad se encuentran en su punto más bajo de toda la etapa democrática municipal. Y en este mandato no han encontrado aún su sitio.

¿Veremos algún día algún acuerdo importante en el que coincidan Foro y PSOE?

Están enrocados en el 'no es no' desde el inicio del mandato. Se han autoexcluido de los dos grandes asuntos, el PGO y los presupuestos, y operan en la clave de 'cuanto peor, mejor'. Son una excepción al proceder de su partido, que en Asturias aprobó los presupuestos con PP y Ciudadanos y a nivel nacional se abstuvieron para que gobernase Rajoy.

¿Teme que si en 2017 incumple sus compromisos presupuestarios la izquierda pueda impulsar una moción de censura?

Ese es un mantra que me acompaña desde que llegué a la Alcaldía, porque como no tenía mayoría absoluta los socialistas se encargaban de propagarlo. A fecha de hoy es algo irreal y que no está en el debate municipal.

Recientemente en Madrid pareció dejar una puerta abierta a su continuidad en la política más allá de 2019 si el partido se lo pedía.

Cumpliré con mi compromiso con los gijoneses y, suceda lo que suceda, trabajaré en el Ayuntamiento hasta las próximas elecciones. A apartir de ahí solicitaré el reingreso en Cabueñes, donde tengo mi plaza. Tras dos mandatos finaliza mi ciclo en el Ayuntamiento. Esa decisión es inamovible y lo que estoy en condiciones de asegurar. Pero no me pida que le diga con toda certeza lo que haré dentro de cinco, seis o diez años. No tengo una bola de cristal.

¿En manos de quién dejará el partido en Gijón?

El futuro de Foro en Gijón pasa por elecciones primarias y saldrá de las urnas. Y yo acompañaré en la campaña al compañero que las gane.