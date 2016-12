«Llevo 42 años en esto y quiero retirarme, pero no hay relevo»

Durante sus más de cuatro décadas al frente de los vecinos de Ceares, Coto y Viesques, Óscar Piñera (Gijón, 1935) ya vio de todo. Vio cómo lo que antaño eran «solo praos» dejaron paso a un mar de ladrillo y cómo los cuatro vecinos que se conocían desde guajes se multiplicaban exponencialmente hasta dar lugar, incluso, a nuevas asociaciones, como la de Viesques y la de La Cruz de Ceares, con quienes, por cierto, él mantiene una estupenda relación. Vio incluso cómo se pescaban botas y tubos de aspirinas en un enorme charco que había en el barrio en el marco de un concurso que la asociación organizó para dejar en evidencia la inacción política en la zona. «Salió publicado en EL COMERCIO y todo. Antes usábamos mucho el ingenio en nuestra lucha», indica. Ahora, sin embargo, reconoce estar algo desencantado con el que considera un movimiento vecinal a medio gas y se muestra más dispuesto que nunca a hacerse a un lado.

Lleva 42 años de presidente vecinal. ¿Qué balance hace?

No quiero quedar como un chulo, pero se podría decir que yo acabé el barrio. Me explico: cuando llegué estaba todo sin urbanizar y hecho una porquería. Ahora todo eso está superado, ya solo nos quedan pequeños problemas aislados que van surgiendo, como una baldosa suelta o un banco en mal estado.

¿Cómo recuerda los inicios del movimiento vecinal?

Todo comenzó a finales de los 60 y ya en los 70 teníamos una fuerza importante. Sin embargo, todavía éramos asociaciones de cabezas de familia que dependían del Movimiento Nacional y estábamos controladísimos. Recuerdo que teníamos que mandar actas de todas las reuniones y cuando había una asamblea importante venían unos representantes gubernativos que en realidad eran dos tipos de la Brigada Político-Social a ver qué se hablaba allí. Tuvimos que aprender a hablar en clave para que no se enterasen. (Risas).

¿Mejoró la situación con la llegada de la democracia?

A ratos. Pasamos por todas las vicisitudes del mundo. Primero éramos imprescindibles, luego hubo una época en la que el Ayuntamiento no nos quería ni ver porque reclamábamos mucho. Un alcalde, no diré quién, que decía que éramos 'como un martillo que estaba machacando continuamente'. Pero es que era normal, ¡nos faltaba de todo, no teníamos absolutamente nada!

¿Ayudó la creación de los consejos de distrito?

Mucho. Yo tenía una hoja llena de reclamaciones por las dos caras que le presentaba al concejal de barrios cada vez que venía, sin demasiado éxito. A los dos años de crearse los consejos, la hoja se me quedó en blanco. Fueron todo un acierto, pero ahora ya no funcionan como antes. La administración los mangonea.

¿Cómo?

Nos utilizan como cómplices. Se excusan para hacer o no hacer cosas en que 'como lo decidió el consejo de distrito...'. Pero es mentira, muchas veces vienen propuestas que no hicimos nosotros, sino que las metió el propio Consistorio. Además hay cosas que se aprueban y tardan años en ejecutarse. Yo, por ejemplo, tengo concedidos 35 bancos para las calles con más cuesta del barrio desde hace un año y todavía no colocaron ni uno. Eso sí, en 2015 quedaron más de cincuenta millones sin ejecutar, ¿cómo puede ser eso? Es de juzgado.

¿Cree que se ha relajado el movimiento vecinal?

Efectivamente. Pero es que llegó un momento en el que, con todas las grandes reivindicaciones ya conseguidas, nos tocó plantearnos qué hacer a continuación. Muchos decidimos ocupar el tiempo de los vecinos y comenzaron los talleres y clases de diferente tipo. Sé que a alguno de los más jóvenes les parece una banalidad, pero son actividades muy importantes y que hacen barrio.

¿Cuáles cree que son ahora los principales retos a los que se enfrentan las asociaciones?

Se acabó el tiempo de los retos, digamos, individuales, diferenciados por barrios. Lo que toca ahora son reivindicaciones que afectan a toda la ciudadanía, de gran escala, como el plan de vías. De todas formas, hace tiempo que no voy a las reuniones de la federación, porque sufro. Yo reconozco que lo nuestro era muy fácil, faltaban muchas cosas y teníamos claro lo que había que pedir, ahora las cosas son diferentes. Nosotros vinimos a cambiar las cosas, todavía vivía el dictador. Hay mucha gente que llega al movimiento vecinal y como no vivió lo que vivimos nosotros, no entiende a veces nuestra actitud. No tienen las inquietudes que teníamos, entrábamos al trapo a todo. Tenemos organizados manifestaciones al Ayuntamiento donde la cola llegaba hasta el Náutico, pero ahora nadie se moviliza por nada.

¿Ha olvidado el pueblo el poder que tiene?

Sí. La gente no es consciente de esa realidad. Cuando yo fui concejal del Ayuntamiento el movimiento vecinal me pidió dos cosas: tener más taxis y un reglamento de participación vecinal que no existía en Asturias. Lo saqué adelante junto a Eleuterio Bayón y luego lo copió todo el mundo. Permite que los vecinos puedan participar en el Pleno cuando se vaya a tocar un punto que les afecta. Nosotros lo usamos más de una vez, pero ahora nadie lo hace. Eso sí, van a la puerta del Ayuntamiento a protestar, eso es una majadería.

¿Quizás es que no lo conocen?

Sí se conoce. Está editado y hay librinos por ahí. Lo que pasa es que la gente lo confunde todo. Piensan que los tiempos son los años 60 y 70 y que hay que seguir procediendo igual, pero no. Yo llegué a asaltar el Ayuntamiento con los niños del Manuel Rubio hará cuarenta años, pero ahora hay otras herramientas y eso ya no es necesario.

Un momento, ¿tomó por asalto el Consistorio?

(Risas). Sí. Entonces formaba parte de la asociación de padres del colegio y la fachada se caía a cachos sobre el patio en el que jugaban los niños. Como por la vía diplomática no nos hacían caso, decidimos entrar en acción y fue todo un ejercicio militar. Aunque cerraron el edificio, conseguimos colar una avanzadilla cuando abrieron la puerta para que entrase un concejal. Como vieron que eran solo unos 25 chavales bajaron la guardia, pero pronto empezaron a llegar más y ocuparon literalmente todo. Entonces empezaron a entrar por a los despachos preguntando por 'el señor que arregla los colegios'. Eso fue un fin de semana y al lunes siguiente ya teníamos a los obreros trabajando.

Con tantas vivencias a sus espaldas, ¿nunca piensa en dejarlo?

Claro, llevo tiempo queriendo hacerlo. Tengo 81 años y todo pesa. Es cierto que ahora no es tan pesado como antes, solo vengo de 17 a 20.30 horas y me arreglo para que la cosa funcione y estar aquí el tiempo necesario para atender a la gente. Ahora, a principios de año voy a convocar otras elecciones, a ver qué pasa. No digo que lo vaya a dejar de golpe, yo estoy dispuesto a quedarme un par de años con quien tome el relevo para orientarle. Ojo, digo quedarme en la junta directiva, no como presidente. Pero ni por esas. Lo veo muy mal. Y cuando aparece alguien, veo que no trae intenciones limpias, detrás hay un partido que puede manipular. Eso sí que no lo voy a permitir.