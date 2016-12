«Me niego a que la renta social se enmarque en los límites concretos de una ideología»

Con «ilusión y, sobre todo, mucha energía». Así afronta Carmen Moriyón el nuevo año, días después de lograr el visto bueno del Pleno a unos presupuestos que permitirán al Ayuntamiento trabajar sin el corsé que supuso la situación de prórroga durante todo 2016.

¿Cuáles son los principales retos de Gijón para el nuevo año?

Las tareas más importantes que nos marcamos son el PGO, con la apertura de un segundo periodo de alegaciones, y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Ambas medidas tienen en común el impulso de la actividad económica, la primera porque pondrá unas normas estables para operar sobre el suelo y la segunda porque dará más capacidad al principal yacimiento de empleo de Asturias.

¿Qué supone para la ciudad contar con unas cuentas aprobadas?

Nos permite movilizar desde el principio más recursos destinados a la inversión, la reactivación económica, el empleo y los programas sociales. Es una noticia positiva para todos: ciudadanos, Ayuntamiento, agentes económicos, sindicatos...

También para su gobierno.

Estamos muy satisfechos de haberlo conseguido, porque era nuestro objetivo prioritario. La concejala de Hacienda, Ana Braña, tiene muchas ganas de empezar a trabajar, porque será su primer presupuesto. Es muy rigurosa y sé que estará muy pendiente de su cumplimiento. Además se lanza un mensaje positivo, porque sería un contrasentido que el propio Ayuntamiento pusiera freno a la actividad económica y cerrara la puerta a destinar más recursos a todos aquellos que lo necesitan.

La principal novedad de los presupuestos será la puesta en marcha de la renta social municipal. ¿Es una medida de izquierdas?

Ayudar a las personas desfavorecidas no tiene ideología. Y me niego a que se enmarque la renta social dentro de los límites concretos de alguna de ellas. Combatir la desigualdad es una seña de identidad de las sociedades democráticas avanzadas. No admito la forma de valorar de quienes sienten admiración por las medidas sociales cuando se implantan en el norte de Europa pero las denigran cuando se aplican en Gijón. En España el primer ensayo no vino de la mano de la izquierda, sino del PNV en Vitoria. Y aquí, desde que llegué a la Alcaldía, nuestra primera preocupación fueron las políticas sociales. En plena crisis dimos prioridad a incrementar las ayudas de emergencia para solventar la situación de cientos de familias mientras esperaban por el salario social del Principado. Y mientras yo sea alcaldesa no escatimaremos recursos para las personas más desfavorecidas.

¿Cuáles serán las reglas de la nueva prestación?

Será una ayuda para un fin concreto, que complementará a otras que pueda estar recibiendo esa persona. Su objetivo será satisfacer las necesidades básicas de los gijoneses, siempre dentro del respeto al marco normativo que rige en Asturias, concretamente el que regula el salario social básico. Un ejemplo de que estas ayudas son factibles son las que hemos creado para pagar la factura de la luz, que son finalistas y complementarias al salario social.

¿A cuánta gente pretenden llegar con ella?

Aún no tenemos un número, pero tenemos claro que los destinatarios deben ser los gijoneses que tienen una economía más precaria y se ven en claras dificultades para afrontar sus necesidades más básicas. Y no hablo solo de quienes cobran pensiones no contributivas. También debemos contemplar a quienes tienen un trabajo, pero aún así su renta es insuficiente para mantener la economía familiar. Son los grandes olvidados de las administraciones. Familias donde una persona o, incluso, dos están trabajando, pero no son capaces de llegar a fin de mes y tienen que mantener a dos o tres hijos. Llegar a esas personas será un gran reto.

¿Cuándo estará lista la renta social para empezar a funcionar?

Ya llevamos tiempo trabajando en su configuración y concreción normativa, para lo que contamos con el apoyo jurídico del secretario de la junta de gobierno, Diego Ballina. Y para que estas ayudas sean plenamente eficaces también estamos diseñando una estructura de trabajo que sea capaz de tramitarlas con agilidad y rapidez. Pretendemos una actuación conjunta entre la Agencia Local de Empleo y la Fundación de Servicios Sociales. El grueso de los fondos del programa provendrán de los remanentes de tesorería, que serán operativos en marzo. Tenemos tres meses para elaborar las bases y a la vez reorganizar la estructura de trabajo.

Tendrán que hacerlo sin directora de Servicios Sociales...

Ya tenemos preparadas las bases para la convocatoria pública de la plaza.

¿Por qué la destitución de Pilar del Amo llega coincidiendo con el nuevo presupuesto?

Desde que lo tenemos aprobado debemos ponernos a trabajar y el primer paso es la renovación de equipos. Quién va a dirigir y estar al frente de esto es clave. Y necesitamos una persona con nuevas energías, que crea en el proyecto y sea capaz de asumir el reto de sacar adelante una nueva estructura para la fundación municipal.

¿Pilar del Amo no creía en la renta social?

Parece ser que manifestó no estar de acuerdo con ella.

El PSOE lo interpreta como un «primer pago al apoyo presupuestario de Xixón Sí Puede e IU».

Su exconcejala Esperanza Fernández Puerta se dirigió reiteradamente durante el anterior mandato a la concejala Eva Illán para que renovara su equipo y cambiara la dirección de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. En numerosas ocasiones fue el PSOE quien pidió ese cambio.

Desde el PP consideran que se están exagerando las necesidades sociales de la población.

No creo que estuvieran dispuestos a decírselo a la cara a los miles de gijoneses que se benefician de los programas sociales del Ayuntamiento. Asturias es la comunidad autónoma que más se empobreció durante la crisis. Perdió un 10% de su riqueza y estas cifras macroeconómicas se traducen en dramas microeconómicos, con familias donde nadie trabaja y con más de la mitad de los parados sin subsidio por desempleo. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quedarnos con los brazos cruzados y esperar a ver si los rescata el mercado? Seamos serios. Tenemos una gran responsabilidad y no vamos a escabullirnos.

Compromiso de ejecución

La oposición exige más rigor en la ejecución presupuestaria. ¿Cumplirán?

Le garantizo que habrá un control absoluto. El director económico-financiero, la concejala de Hacienda y yo misma estaremos muy encima de eso. Ya estamos organizando cómo hacerlo, porque pretendemos ser la peor pesadilla de los concejales y de sus equipos. Hasta nos van a odiar (ríe).

¿Puede garantizar que todas las obras de los presupuestos participativos se harán en plazo?

Es una prioridad. Y trabajamos desde ya para que así sea. En Obras Públicas se están preparando todod los proyectos, aunque muchos de ellos se redactarán a través de asistencias técnicas externas porque es imposible abordarlos todos desde la casa.