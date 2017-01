Un coche se empotra contra un árbol en la avenida Portugal

La última noche del año se saldó con leves accidentes en la ciudad, aunque hay que destacar un choque espectacular en la avenida Portugal. El accidente tuvo lugar alrededor de las nueve de la mañana cuando un vehículo se empotró contra un árbol de la citada vía. Afortunadamente no hay que lamentar heridos dado que los ocupantes del coche resultaron ilesos y que a esa hora no transitaban personas por la calle, lo que no es habitual en esta populosa zona de la ciudad al coincidir con la mañana de 'resaca' del Fin de Año. El conductor del vehículo dio positivo en el control de alcoholemia realizado por la Policía Local por lo que fue trasladado a la Comisaría de Policía y su coche inmovilizado.

Otro altercado se produjo durante la fiesta en la Plaza Mayor donde tras una pelea entre varios hombres uno de ellos resultó herido con rotura de tabique nasal. El resto fueron pequeñas incidencias típicas de una noche de fiesta que se prolongó hasta el amanecer en todos los rincones de la ciudad, en especial en el centro y Cimadevilla