Accidente de tráfico en la Avenida de Portugal

Un vehículo se empotró contra un árbol de la avenida de Portugal ayer sobre las nueve de la mañana. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, dado que los ocupantes del coche resultaron ilesos y que a esa hora no transitaban personas por la calle, algo que no es habitual en esta populosa zona de la ciudad al coincidir con la mañana de 'resaca' del Fin de Año. El conductor del vehículo dio positivo en el control de alcoholemia realizado por la Policía Local por lo que fue trasladado a la Comisaría de Policía y su coche fue inmovilizado.