Los casos de menores con problemas de drogas y violencia se triplican desde 2013

Acaba de cumplir 14 años. Si es chico, presenta un alto consumo de cannabis y alcohol. Si es chica, combina los porros con las pastillas tranquilizantes. Las que le han recetado a ella por algún problema de salud mental o las que tiene su madre en el cajón de la mesita. Para ambos, la toxicomanía no es su único problema. Suman a su adicción problemas de conducta. Él, sobre todo, suma violencia. En muchos casos, «cada vez más», contra sus padres. Es lo que los expertos llaman «violencia filio-parental», la definición oficial de las agresiones que cometen menores contra sus padres o sus madres. «Sobre todo, contra sus madres, pero si a una mujer le cuesta, y mucho, denunciar un caso de maltrato de su pareja, todavía es mucho más difícil que denuncie a su propio hijo. Lo descubrimos aquí».

'Aquí' es Proyecto Hombre y quien lo cuenta es su director, Luis Manuel Flórez, conocido por todos como Floro. Lo dice aportando una estadística, la del programa Reciella que la entidad creó en 2004. Es un servicio específico para ayudar a menores que tienen problemas con las drogas. El Ayuntamiento de Oviedo les cedió un local hace ya doce años por él que han pasado ya 800 menores y jóvenes, así como mil familias. «Pero en los últimos tres años estamos viendo que la situación se ha agravado».

Sus datos demuestran que por ese dispositivo de Reciella en la capital, desde donde prestan atención a menores y jóvenes de toda Asturias, los casos de menores con problemas de drogas y violencia «se han triplicado. Si en 2013 atendimos a 17 adolescentes, de entre 14 y 17 años, en lo que va de 2016 llevamos ya 52. Y falta diciembre por computar», explica la directora del programa, Sonia Fernández. La demanda se ha triplicado y esto les ha colocado en una situación límite. «Estamos muy justos, porque el equipo, formado por tres educadores y nueve voluntarios, está ya al máximo de su capacidad», apunta Floro.

Reciella no solo atiende a menores. También tiene un programa para jóvenes, que integran personas de entre 18 y 20 años, y otro para familias. Para la de los menores o los jóvenes a los que ofrece tratamiento. «El trabajo aquí es integral, hablamos con el menor, pero también con la familia. De hecho, en el caso de los adolescentes, hay muchas intervenciones solo con la familia, porque no hay manera de que él o ella quieran participar». En esos casos, a las familias se les ofrecen «las herramientas necesarias para enfrentarse al problema que sufren».

200 metros cuadrados

Además, Reciella también tiene un servicio de orientación y formación. «En total, hemos atendido a 325 personas antes de acabar 2016, son cien más que hace solo dos años», señala.

Por ese motivo, Proyecto Hombre busca local en Gijón. «Hemos hecho una radiografía y vemos que, del total de personas que pasan por Reciella, el 40% vive en Oviedo, pero el 30% lo hace en Gijón». Es decir, tres de cada diez usuarios de Reciella «tienen que hacer 60 kilómetros cada vez que acuden a tratamiento que, como mínimo, supone terapia una vez a la semana durante ocho meses o un año».

Un obstáculo añadido a un proceso complejo, pues el menor no reconoce que tiene un problema «y no quiere ninguna terapia», y que obliga a las familias a un desembolso extra. «Nuestro servicio es gratuito, nosotros no tenemos ánimo de lucro. Aportan lo que quieren o pueden. Pero, claro, el viaje a Oviedo ya supone un gasto».

En estos momentos, Proyecto Hombre está en conversaciones con el Ayuntamiento de Gijón para encontrar un local. «La alcaldesa se ha mostrado a favor, pero hace falta dar con el espacio» que debe tener 200 metros cuadrados y no estar muy lejos de la sede que la ONG tiene en Gijón, en El Natahoyo. «La necesidad es urgente, porque Reciella está desbordado».