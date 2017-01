«Las familias llegan desbordadas. No saben qué hacer con su hijo o hija»

La primera vez suele llegar la madre sola. Porque de los 447 progenitores que acudieron a Reciella en busca de ayuda para su hijo y, también, para sí mismos, 300 fueron mujeres. «Llegan desbordadas. No saben qué hacer con su hijo o hija». Y eso que no acuden porque él o ella le hayan agredido. «Nunca vienen por ese motivo. La alerta salta por un consumo. Es aquí donde descubrimos que hay más problemas», apunta Sonia Fernández.

La directora de Reciella ha hablado con muchas de esas madres y padres. «Están confundidas. No saben cómo actuar. Aquí hacemos terapia tanto con el menor como con sus padres. O sus abuelas, que alguna ha venido como tutora».

Una variedad que hace difícil, si no imposible, dibujar un perfil del usuario de Reciella. «Tenemos de todo. Hay familias con dinero. Otras que no lo tienen. A veces son un matrimonio, otras veces familias monoparentales. Hay menores que estudian y otros que no. Lo único que les une a todos es que consumen».

Les une, también, lo que consumen. «Todos, tanto ellas como ellos, cannabis. Es la droga principal. Aunque ellos la mezclan con alcohol y ellas con tranquilizantes». Sin embargo, Luis Manuel Flórez, Floro, el director de Proyecto Hombre, quiere poner el acento en que «de momento, el alcohol sigue sin ser el motivo de alarma, aunque sea el consumo principal. Todavía seguimos relativizando que el crío beba, cuando es tan peligroso como lo otro».

Un 'otro', el cannabis, absolutamente mitificado, lamenta la directora de Reciella. «No es cierto que sea natural. Ni que no enganche. Ni, por supuesto, que sea terapéutico. Pero la gente lo sigue creyendo y difundiendo», critica.

Como también lamentan ambos la bajada en la edad. «El inicio de consumo está fijado en España en los 13 años. Aquí tenemos una media de 17 años en los usuarios. Sin embargo, en los últimos tres años vemos como crecen los usuarios del programa de menores y se estanca el de jóvenes. Tenemos hoy más menores de 18 años que mayores».

Luz al final del túnel

Un año de terapia después, el índice de resultados positivos es muy elevado. «De los 97 casos que atendimos en 2015, 93 finalizaron con éxito», aunque eso no significa que el trabajo haya acabado. «A las familias y al menor les damos herramientas para no repetir errores, para mejorar la relación, para superarlo».

Algo que Proyecto Hombre hace con todos sus programas. Con los que lleva en el centro de Gijón, donde ofrece tratamiento de desintoxicación a adultos. Uno en el que, por vez primera, «tenemos lista de espera». Y no por falta de espacio, «sino porque la crisis congeló las subvenciones, pero no la demanda. No llegamos a todo», lamenta Floro.