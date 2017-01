Marcha por el civismo canino

Oficialmente fueron doscientas las mascotas que el último día de 2016 participaron, junto a sus amos, en la ya tradicional marcha organizada por Emulsa con el objetivo de hacer visible el compromiso que los dueños de perros deben adquirir con la limpieza viaria. No obstante, no fueron pocos los que realizaron también el recorrido sin dorsal, pues el acto no fue una competición en la que hiciera falta inscribirse, sino una forma festiva de despedir el año con la población gijonesa de cuatro patas.

La marcha se inició al mediodía en el Náutico, y transcurrió por la Plaza Mayor, plaza del Marqués, Jardines de la Reina y calle de Rodríguez San Pedro, para concluir en el entorno de la playa de Poniente, donde estaba organizado un taller para demostrar que trapos viejos son una buena materia prima para fabricar juguetes para las mascotas. También hubo una sesión fotográfica como fórmula de conseguir número para participar en un sorteo de productos para perros y la asociación Amigos del Perro, concesionaria de la gestión del albergue de Serín, aprovechó la oportunidad de ofrecer en adopción a los ejemplares acogidos.

Sin perjuicio del protagonismo de las mascotas en la actividad, Emulsa cumplió también su objetivo de recordar algo que probablemente los asistentes a marchas como la del pasado sábado tienen muy presente, que es la necesidad de cumplir las ordenanzas municipales en lo referido a recogida de excrementos y al mantenimiento de los perros atados salvo en los más de 40 espacios habilitados en distintos parques de la ciudad para soltarlos.

Las cacas de las mascotas y las colillas son las dos principales causas de las quejas ciudadanas que llegan a Emulsa. No obstante, la San Silvestre canina, que ha celebrado su quinta edición, busca más concienciar que fiscalizar, a través de un escaparate que brinda cariño al mundo de las mascotas.