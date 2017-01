«El Princesa de Girona lo destiné a crear Mar de Niebla»

–Mar de Niebla, ¿es un chiringuito o una mamandurria?

–(Risas) A quien piense eso le invito a venir. A conocernos.

–¿Usted se vino por el sueldo?

–(Risas) No. Yo empecé en el movimiento social en mi barrio, en El Llano, con 'Calle de nadie'. Después Abierto hasta el Amanecer, otro programa de La Calzada me dio mi primera oportunidad laboral. De ahí me fui a Barcelona, a Sant Boi de Llobregat y a la vuelta, en 2011, me propusieron colaborar dos meses aquí.

–Dos meses largos los suyos...

–(Risas) Es que luego me propusieron dirigirla. Lo hizo Monchu García, uno de los fundadores y hoy concejal del PSOE en el Ayuntamiento.

–¿Les perjudicó su militancia?

–Creo que nos ha perjudicado más que ayudado, pero debido a los que tienen la visión simplista de que por militar él, esto es del PSOE. Cuando alguien nos dice lo de socialistas les invito a venir, a conocernos, aquí, ahora mismo, no hay nadie militando en ningún partido. Pero, además, defiendo que la gente milite.

–Usted ya es premio 'Princesa de Girona'. ¿El objetivo es tener el Princesa de Asturias?

–(Risas) Me dio mucho apuro lo del premio, porque no creo en las candidaturas personales. Yo estoy aquí porque hay un equipo, igual que en el resto de lugares en los que estuve. Ni siquiera me presenté. Ahora, también digo que ha sido un apoyo para Mar de Niebla.

–Y 10.000 euros...

–Bueno, 8.000, porque Montoro se quedó con 2.000 (risas). Los destiné a la creación de la Fundación Mar de Niebla.

–¿Le hablan en casa?

–(Risas) Ya saben lo que hay.