La Calzada suspende su cabalgata

La Calzada, muchas veces marginada por el recorrido de la cabalgata de Reyes, decidió tirar de imaginación a mediados de los 80 y organizó su propio recorrido al margen del oficial. El esfuerzo de vecinos y comerciantes hizo que, durante muchos años, la tradición pudiese llegar a los niños de este barrio gijonés. Este jueves, sin embargo, «la falta de apoyos», según dice su principal impulsora Elena Cuende, hará que Sus Majestades no hagan su paseo anual por el margen occidental de la ciudad. «Este año yo no puedo llevar las riendas por motivos personales. De todas formas, no he encontrado iniciativa entre otras personas para darle un empujón al asunto y a la hora de recaudar dinero siempre hay problemas», explica María Elena Cuende, encargada de coordinar la cabalgata desde sus orígenes. Según relata, la inicitativa vio la luz en 1985 gracias al trabajo de su padre y de los «cientos de vecinos y comerciantes» que aportaron dinero, tiempo y dedicación para confeccionar disfraces, elegir ruta y darle color al barrio. En total, unas 200 personas participaban activamente en hacer posible esta cabalgata.

A la falta de organizadores y la dificultad de conseguir dinero este año también se sumó la incertidumbre respecto al recorrido de la cabalgata oficial. No en vano, en 2012 se tuvo que cancelar el recorrido de La Calzada porque la cabalgata oficial llevó la salida de la comitiva e este barrio. «Esta situación nos dejaba expectantes. No podemos adelantar trabajo para que luego nos digan que no podemos duplicar el festejo, como ya ocurrió en alguna ocasión. Esta incertidumbre va enfriando la cosa de cara a la organización», sintetiza Cuende.

La cancelación, a su juicio, es una pena «sobre todo para los guajes», que tendrán que acercarse a otros puntos de Gijón para contemplar la llegada de Sus Majestades. En total, el presupuesto con el que contaban los organizadores rondaba los 4.000 euros anuales, sufragado por los comercios de la zona oeste y utilizando materiales y objetos cotidianos para abaratar los costes al máximo posible.

Futuro incierto

De cara al futuro, la supervivenvia de la cabalgata depende íntegramente de la implicación directa del barrio. «Los organizadores que venimos trabajando hasta ahora estamos un poco saturados», reconoce Cuende. Por tanto, insta a los vecinos y, sobre todo, a los comerciantes, a darle apoyo a esta tradición local. «Empezábamos a recolectar dinero en octubre. En muchas ocasiones, las trabas y pegas que nos ponian eran desesperantes», añade. Su propuesta pasaba por aportar 30 euros por año y negocio, «algo que no supone un esfuerzo tan considerable».

El papel de los voluntarios que quieran movilizarse para la cabalgata del año que viene es «simple pero requiere tiempo». En concreto, envolver cajas, confeccionar disfraces y salir a recaudar. «Es un proceso casero pero siempre funcionó».