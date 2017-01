Un año de espera para el examen médico deportivo

La muerte de un corredor en plena prueba, como ocurrió en el Medio Maratón Villa de Jovellanos el 30 de abril de 2016, o de un futbolista en el campo desata todas las alarmas entre los aficionados al deporte. Y, como consecuencia, se disparan las peticiones para someterse a un reconocimiento médico. Se ha incrementado de tal manera el número de solicitudes, que el Centro de Medicina Deportiva del Patronato Deportivo Municipal (PDM) da las próximas citas para finales de julio. Eso en caso de que el usuario pueda acudir en horario de mañana. Si tiene que hacerlo por la tarde, la fecha se retrasa a octubre. Incluso, hay quienes han reservado fecha para diciembre.

«Llevamos dos o tres años así, sobresaturados», explica el director del Patronato, Roberto Fernández. Hasta mediados del pasado mes de diciembre, el centro había atendido a 1.169 personas (en el conjunto de 2015 fueron 1.183 los reconocimientos efectuados). 405 correspondieron a personas mayores de 65 años, que tienen la obligación de hacerse las pruebas si quieren participar en alguno de los cursillos que oferta el patronato. Al inicio y cada dos años.

«Cada vez hay más actividades para esta franja de edad, por lo que hay más reconocimientos», señala Esther Álvarez, la doctora que está al frente del Centro de Medicina Deportiva del Patronato. «Antes las pruebas se hacían con carácter anual, pero ahora no da tiempo», apunta. Con los resultados en la mano, los monitores pueden adecuar la intensidad de los ejercicios al estado físico de los usuarios y así evitar que su salud corra riesgos. Los 764 exámenes médicos restantes fueron realizados por usuarios que practican ejercicio físico. «En 2016, hubo más deportistas por los sustos que hubo en varias carreras», indica. Además de la obligatoriedad de pasar el reconocimiento para los mayores de 65 años, el auge del 'running' también ha contribuido a elevar notablemente las solicitudes para revisar la forma física.

Moda del 'running'

La pasión por correr que ha alcanzado a numerosos ciudadanos ha provocado que algunas competiciones reciban un aluvión de participantes en cada edición. Varias de las más populares ya exigen a los corredores que presenten un informe médico. Es el caso de la Travesera Integral Picos de Europa, que impone a los participantes, como requisito imprescindible, que aporten «un documento avalado por un profesional médico colegiado certificando que se tiene la adecuada capacidad física y mental para la práctica de carreras por montaña de larga distancia a pie». La doctora Álvarez señala que, «aunque no existe legislación que lo exija, cada vez hay más pruebas que lo aconsejan». Y es que algunas personas no están en condiciones óptimas para resistir una competición de alto nivel. O que no están habituadas a realizar esfuerzos similares.

Un caso claro es el de las san silvestres. «El problema es que corre gente que no lo hace casi nunca. Y va a la carrera después de una fartura, de tomar unos chupitos... Y hay sustos», argumenta. En este terreno, las imprudencias están a la orden del día. «Se hacen muchas burradas. Hay personas que corren sin conocimiento y otras que, habiendo sido advertidas de que deben cuidarse, hace caso omiso», relata la doctora, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.

Desde 1984

Álvarez lleva dieciséis años trabajando en el Centro de Medicina Deportiva del Patronato, que se inauguró en 1984. El equipo lo completan la enfermera Laura López y Carmen González, que se ocupa de las tareas administrativas. Este servicio también atiende a menores de edad. Sobre todo, a niños y adolescentes que están en equipos federados. Daniel Martín, de quince años, lleva desde los ocho acudiendo al Centro de Medicina Deportiva, que se ubica en el centro municipal de El Coto. Es miembro de la Asociación Deportiva Astur Patín y, aunque no tiene la obligación de realizar la prueba de esfuerzo hasta que cumpla los dieciséis, sí se somete al reconocimiento médico deportivo. «Lo aconsejo. Son muy profesionales», asegura el joven. Los menores de doce años tampoco hacen las pruebas de esfuerzo porque no es aconsejable desde el punto de vista médico, aunque sí las pruebas ordinarias.

Un examen que incluye un electrocardiograma, una espirometría -permite conocer la función pulmonar-, análisis de la composición corporal y estudio de la pisada, entre otras observaciones. Para los deportistas profesionales y los mayores de 35 años están recomendadas las ergometrías. Incluyen una valoración global del estado de salud y prueba de esfuerzo máxima o submáxima. En el Centro de Medicina Deportiva, las realizan de tres tipos diferentes. Esta prueba tiene una duración de una hora.