«Un día es un día», señala Aparicio sobre el 'botellón' de la plaza Mayor

El Ayuntamiento desdramatiza el resultado de la fiesta de Nochevieja en la plaza Mayor, tanto en lo que a consumo de bebidas adquiridas fuera de los negocios hosteleros como a la acumulación de residuos se refiere. «Un día es un día y lo que había antes eran 5.000 personas haciendo botellón todos los fines de semana en el Cerro. Puede que falte educación colectiva sobre el tratamiento de los residuos sólidos, pero el Ayuntamiento estaba preparado y dio la respuesta adecuada para devolver rápidamente la buena imagen de la ciudad», señaló ayer, con su popular sorna, el concejal responsable de seguridad ciudadana, Esteban Aparicio.

En cualquier caso, Aparicio explicó que la organización de la fiesta corresponde a los hosteleros que recabaron del Ayuntamiento la oportuna licencia administrativa para utilizar el espacio público y, por lo tanto, es su obligación controlar lo que ocurre en la celebración, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades en lo que a seguridad ciudadana se refiere y específicamente al deseo municipal de retirar rápidamente la acumulación de basuras.

«Hay casos aparatosos, como ocurre también en San Juan, que acarrean un plus de suciedad, pero el Ayuntamiento se ocupa de dar la respuesta adecuada. No hay que hacer valoraciones desmedidas porque lo ocurrido en Nochevieja en la plaza Mayor fue más o menos lo mismo que todos los años. Ocurre aquí y en Berlín», manifestó el concejal.

A su juicio, los organizadores «llevan en su pecado la penitencia» si aumentó el consumo de bebidas adquiridas fuera de los negocios hosteleros, y «me imagino que no estarán muy contentos», pero el Ayuntamiento no se ha planteado negar en el futuro la autorización si es nuevamente requerida.

Sin incidentes graves

Los hosteleros que organizaron la fiesta de Nochevieja se muestran satisfechos, en general, aunque en algún caso, como el de la gerente del Hotel Asturias, Inés Lázaro, defiende que hay que pensar medidas para mejorar porque, a su juicio, «las primeras horas estuvieron muy bien. Desde que la gente empezó a llegar, en torno a las once y media de la noche, hasta las dos de la madrugada, fue todo muy bien. Había un ambiente sano y extraordinario. Luego me decepcionó bastante y la imagen que quedó al final no debería volver a repetirse».

Inés Lázaro manifestó que los hosteleros que organizan la Nochevieja en la plaza Mayor no piensan sólo en la rentabilidad, «que fue parecida a otros años», sino que tratan de que todo salga bien y, en ese sentido, «hubo más gente y creo que estuvo contenta, pero hay que mejorar lo que esté en nuestras manos mejorar».

Christian García, encargado de la sidrería La Galana, hizo hincapié en que «no hubo incidentes graves y estuvo muy animado» a la hora de hacer balance sobre el festejo, aunque «hubo más 'botellón' de la cuenta y eso se nota en el resultado económico, que no fue tan bueno como otros años». En cualquier caso, sobre la perspectiva de repetir, dijo que «eso es algo que tienen que decidir los dueños».

«Se esperaba lo que hubo»

También integrante del grupo organizador es Jorge Pérez, responsable de La Botica del Indiano, que hizo un «balance positivo» sin paliativos, porque «se esperaba todo lo que hubo. El 'botellón' es muy difícil de controlar en una noche como esa, por mucha vigilancia que pongas. ¿Qué vas a hacer?». Sin embargo, Pérez despreció el perjuicio económico que eso causara a los hosteleros. «No es el público que esperamos para consumir en nuestros locales. Es una fiesta en la que se trabaja bien y tampoco puedes pretender resolver todo el año en una noche».

Peor opinión de lo sucedido tiene el hostelero de zona ajena a la plaza Mayor José María Sierra, de La Buena Vida, que calificó de «extraño» que se deje «sacar la barra a la calle, algo que no sucede ni en las fiestas de Begoña y que yo apoyo en días señalados». Propone controlar los accesos a la plaza Mayor para evitar el botellón, porque «luego la gente llega ya muy cargada a los bares y da problemas». A su juicio, «cuanto más se celebre, mejor, pero que controlen un poco más, porque yo vi lo que hubo y creo que la cosa se nos fue de la mano a todos».