Otea lamenta el botellón, pero apoya la fiesta de Nochevieja

La organización patronal de la hostelería y el turismo de Asturias, Otea, hizo público ayer un comunicado en el que lamenta «la masiva presencia de grupos de jóvenes con bebidas practicando el botellón» en la fiesta de Nochevieja organizada en la plaza Mayor, pero apoya al grupo de hosteleros que asumió la responsabilidad y la iniciativa de llevarla a cabo porque «la fiesta de las campanadas de fin de año lleva muchos años celebrándose por hosteleros que tienen su negocio en la plaza del Ayuntamiento y es una actividad demandada por los gijoneses».

En ese contexto, Otea señala que «con la llegada de Foro a la alcaldía, el Ayuntamiento cedió la organización directamente a los hosteleros de la plaza Mayor para mantener una fiesta querida por los ciudadanos de Gijón» y la organización patronal «ha apoyado esta iniciativa como tantas otras que se realizan en la ciudad y que sirven para que el asociado pueda desarrollar de la mejor manera posible su actividad».

El mismo documento explica que «al no ser un recinto cerrado, sino un espacio abierto y libre, no se pudo evitar la masiva presencia de grupos de jóvenes con bebidas practicando botellón que se intensificó durante las horas finales de la fiesta», pero destaca que «pese a ello no hubo que lamentar ningún incidente relevante más allá que la suciedad y la imagen que produce cualquier botellón, especialmente en una noche tan señalada como el fin de año».

El escrito reitera el apoyo «a este grupo de hosteleros que, asumiendo su propio riesgo y ventura, se han esforzado por ofrecer a Gijón y a los gijoneses una fiesta que, como decimos, cuenta con tradición y es querida», pero «lamentamos el resultado final de la fiesta con un botellón en toda regla» y compromete esfuerzo para evitar «entre todos», que en el futuro se produzca el mismo desenlace.