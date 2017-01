El Ayuntamiento blinda El Molinón ante un hipotético descenso del Sporting a Segunda B

Un blindaje ante los vaivenes del futuro. El concejal de Urbanismo, Fernando Couto, aseguró ayer que en el nuevo convenio con el Sporting para que pueda seguir ocupando el estadio municipal de El Molinón en régimen de concesión «hay un control municipal superior al que existía hasta ahora». Puso como ejemplo una cláusula que garantizaría la reversión del campo al Ayuntamiento si en un futuro el club quedara en manos ajenas a la ciudad y «las cosas vienen mal».

Para evitar que, ante una hipotética venta del equipo, el uso de una propiedad de todos los gijoneses pueda quedar al capricho «de un señor que no conocemos», el documento aprobado hace una semana y media por la junta de gobierno contempla, en determinadas circunstancias, la posibilidad de una rescisión unilateral del acuerdo sin necesidad de agotar los 30 años de la concesión. Una de ellas, según explicó Couto en una entrevista en la cadena Ser, sería el descenso del Sporting a la categoría de bronce del fútbol español. «Si venden el club y los resultados no son buenos, y por ejemplo el club baja a Segunda B, nos reservamos esa opción. Porque no vamos a dejar abierta la posibilidad de que personas extrañas, ajenas a Gijón, hagan y deshagan en una propiedad municipal». Como muestra de que dejar un equipo de fútbol en manos del capital extranjero no es garantía de éxito, Couto no dudó en referirse a la situación del Valencia, que tras la llegada del magnate asiático Peter Lim se encuentra en una complicada situación deportiva -en quince años ha pasado de jugar dos finales de la Liga de Campeones a pelear por los puestos de permanencia en Primera División- y en plena crisis institucional tras la marcha de su entrenador.

El convenio recoge en concreto seis supuestos que pueden derivar en la extinción automática de la concesión. La primera de ellas es la realización de «cualquier tipo de obra en las instalaciones sin la previa autorización por parte del Ayuntamiento, con excepción de aquellas que sean urgentes por afectar a la seguridad del inmueble o de las personas». La segunda, la «falta de mantenimiento de las instalaciones por parte de la entidad concesionaria», es decir, el club. El contrato también quedaría resuelto ante «la desaparición o cambio de denominación» del Sporting o si éste «incumpliera la prohibición de vincular el nombra de la instalación a publicidad alguna».

Cesión a otro club

Cuando el Ayuntamiento realice obras de mejora o que excedan de la mera conservación o mantenimiento del estadio, el club, como beneficiario de las mismas, deberá aportar una cuantía máxima de 30.000 euros anuales durante los años que dure la actuación. La «falta de pago» de este importe también sería causa de extinción. Lo sería igualmente que el Sporting no presente el justificante anual de pago del seguro de responsabilidad civil que está obligado a contratar.

En otra cláusula, el Consistorio se reserva el derecho a «revocar o modificar» la concesión «en caso de que se produzca una futura concurrencia de otro club de fútbol de la ciudad en la misma o superior categoría, que pueda estar interesado en la utilización de las instalaciones del estadio municipal de El Molinón». Llegado el caso, el Sporting de Gijón no tendría derecho a indemnización alguna.