Carmen Moriyón no cierra la puerta a un posible salto a la política regional en 2019

Midiendo las palabras al milímetro. Es como responde desde hace tiempo Carmen Moriyón a cualquier pregunta directa sobre su futuro en la política. Una prudencia que cada vez abre más interrogantes y que va acompañada del creciente atractivo que encuentran destacados dirigentes de Foro encuentran en la posibilidad de que la alcaldesa dé el salto del ámbito local al regional. Nadie oculta que por la actividad desarrollada al frente del Ayuntamiento más poblado de Asturias la regidora se ha convertido en un importante activo para el partido, alicaído a nivel autonómico tras el gran tirón inicial, y mientras tanto ella se deja querer.

Solo una cosa está clara. Cuando concluya el mandato, en 2019, Carmen Moriyón entregará su vara de alcalde. A la par, solicitará su reingreso en el Hospital de Cabueñes, donde tiene plaza en el servicio de Cirugía General. ¿Y después? «Lo que traiga la vida o lo que deje de traer, será lo que tenga que ser», respondía en noviembre, sin más pistas, en una conferencia sobre 'smart cities' que ofreció en Madrid ante políticos y empresarios y que varios interpretaron como una presentación pública en la capital de la futura cara visible de Foro. Su padrino en ese acto, Francisco Álvarez-Cascos.

En Nochevieja, en una entrevista en EL COMERCIO, la alcaldesa reiteraba su intención de regresar a la cirugía pero, de nuevo, sin negativas absolutas sobre su futuro político. «No me pida que le diga con toda certeza lo que haré dentro de cinco, seis o diez años, porque no tengo bola de cristal», respondía. Añadiendo que «el futuro de Foro en Gijón saldrá de las urnas, pues pasa por elecciones primarias. Y yo acompañaré en la campaña electoral al compañero que las gane». ¿Y qué pasará en Asturias? «Yo solo hablo de Gijón, estoy en Gijón», regateaba al entrevistador. Y nuevamente ayer, en la cadena Ser, se excusaba en su incapacidad para leer el futuro más allá de 2019. Otro velado 'no, pero tal vez'. ¿Cierra las puertas a la política regional? «No cierro las puertas a nada, más que mi compromiso de estar aquí ocho años como dije en 2011. Pero hay más mundos que la medicina y la política. Uno no tiene por qué ser 'A' o 'B'. Después de que cumples los 50 ya la cabeza da muchas vueltas, y ya veremos».

Más allá de nombres, que deja «en manos del partido», Moriyón cree que el futuro de Foro a nivel regional pasa por «trabajar para que los asturianos confíen en nosotros» y achaca los últimos encuentros con las urnas a «una etapa difícil, como las que tienen todos los partidos». En 2015 la candidata de Foro a la Presidencia del Principado obtuvo 44.480 votos en toda Asturias, solo 8.200 más que los 36.235 que sumó Moriyón como candidata a la Alcaldía. De esos votantes gijoneses solo 19.000, poco más de la mitad, metieron la papeleta de Foro también en la urna de las autonómicas.