El PSOE pregunta por los cambios en política social tras el cese de Del Amo

El concejal socialista Monchu García ha registrado para su respuesta en el Pleno de la próxima semana una pregunta dirigida «a la todavía concejala de Servicios Sociales Eva Illán» sobre el camino que van a tomar las políticas del gobierno en este área tras la destitución de la exdirectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Pilar del Amo. «A la vista de este cambio, ¿qué novedades alejadas del asistencialismo que ha venido dominando su gestión plantea incluir el gobierno en su política social para incorporar socialmente a aquellas personas que aún siguen en situación de exclusión», recoge el texto.

El edil señaló que el cese «plantea muchas cuestiones, como por ejemplo si con él se están enmendando a sí mismos y ahora se van a alejar de su política asistencial y si van a ser capaces de atender las causas de la exclusión y no solo poner tiritas cuando la gente ya haya caído en ella». García se mostró muy crítico con la nueva renta social «aprobada por la gran coalición», que en opinión no es una solución adecuada. Dudó además del papel que pueda tener en su diseño la concejala responsable del área. «La sensación es que a Eva Illán le están pintando un cuadro que ella solo va a firmar, sin haber tocado ni un pincel», apuntó al tiempo que se preguntaba si la destitución de la exdirectora de la fundación fue decisión «de la alcaldesa o del teniente de alcalde 'in pectore', el señor Del Fueyo». Sobre el compromiso de Carmen Moriyón de que estaría muy encima de la ejecución presupuestaria, señaló que «eso solo es garantía de fracaso, como cualquier cuestión sobre la que pone su certero ojo para que nada avance».